Az énekes koronavírussal került kórházba, sajnos a betegség legyőzte, már nem tudták megmenteni az életét. Most barátja, a magyarországi vajdák szóvivője mesélt arról, milyen pompás temetést szerveznek Grófónak.

Kis Grófo és édesapja is elkapta a koronavírust, mindketten kórházba kerültek. Ám míg a fiatal zenész szervezete legyőzte a betegséget, Grófó életét nem tudták megmenteni.



A zenész egész életében ápolta az autentikus roma kultúrát, ezért a temetését is eszerint rendezik meg. A búcsúztató egyfajta tisztelgés az elhunyt élete előtt, tulajdonképpen ünnep is egyben.

„A szertartásra az ország minden szegletéből érkeznek vajdák, már intézzük az engedélyeket, hogy a kijárási tilalom ellenére is jelen lehessenek. Rengeteg gyászoló várható jövő szombaton a szolnoki temetőbe, ahol a legendás zenész mellé helyezik legkedvesebb tárgyait, elhúzzák kedvenc nótáit. Grófo tamburán játszott, a hangszere mellett kedvenc ruhái, szerettei fotója is mellé kerülnek a koporsóba, illetve a 4x4 méteres kriptába. Az biztos, hogy oláh cigány nyelven is elköszönünk tőle. A katolikus egyház imáival adjuk lelkét az Úrnak és cigányzeneszóval kísérjük a négylovas hintóban lévő koporsóját utolsó útjára" – mesélte a Blikknek Grófo barátja, Lendvai János a magyarországi vajdák szóvivője.

Hozzátette, a szertartáson természetesen a szabályokat betartva csak 50 fő lesz jelent, de a temetőben lehetőség van arra, hogy a gyászolók leróják tiszteletüket.