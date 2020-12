Dér Heni hosszú írásban ecsetelte, hogy míg sokáig azt hitte egyedül is képes boldogulni mindennel, most nagyon boldog, hogy párja szinte az összes babával kapcsolatos dologból kiveszi a részét. Még a vizsgálatokra is elkíséri, ami nem minden férfiről mondható el.

„Évekig azt gondoltam, az ember egyedül bármire képes, hisz én is mindent egyedül értem el, egyedül hittem magamban, egyedül küzdöttem azért amim van... Azt hittem, ez elegendő mindenhez. Amióta megtaláltam az igazi társam, a család része átértékelődött bennem... Körülnéztem a rendelőben és láttam egy-két kismamát, akik egyedül várakoztak.. Arra gondoltam, simán képes rá az ember, de belül megsajnáltam őket.. El nem tudom mondani mennyivel nyugodtabb a lelkem, hogy tudom, a gyermekemnek ugyanolyan értékű apukája is kiveszi a részét a családi teendőkből, mint én... Persze ugyanúgy képesek lennénk egyedül is bármire, de szerencsés vagyok, hogy ezt mindketten másképp éljük... Jó tudni, hogy a kisfiunk bármelyikünkre ugyanúgy számíthat majd..." – írta Heni.

Csakhogy a megható sorok nem éppen jól sültek el, hiszen több nő nekitámadt a sztárnak. Sokan azt írták, az apukáknak dolgozniuk kell, nem várható el tőlük, hogy mindig ott legyenek. Ezenkívül többen azt is felhozták, hogy a koronavírus miatt sem lenne szabad elkísérniük a kismamákat a vizsgálatokra.