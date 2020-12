A 60 éves brit színész, Hugh Grant kollégái szerint elviselhetetlen természet, amit meglepő módon saját maga is alátámaszt. A közös forgatások során több színéznőt sikerült már megsíratnia, akik azóta nem hajlandók vele szóba állni.

A sármos és mindig jóképű brit színész, Hugh Grant mindig őszintén bevallja, hogy elég nehéz természete van, amit bizony sokan nem tudnak elviselni a kollégái közül, de persze azért, hogy ez így legyen, ő is jócskán hozzátesz - írja a Blikk.

Az elmúlt években sok kolléganőjét sértette vérig, kevesen vannak azok, akik még mindig hajlandók vele szóba állni.

"Emma Thompson okos és vicces, de őrült. Julian Moore teljesen biztos, hogy utál, amiért azt mondtam, fárasztó. Rachel Weisszel is összekaptam, de nem tudom, miért szóltam be neki. Drew Barrymore pedig azzal húzta ki nálam a gyufát, hogy jegyzeteket adott nekem, sikerült megríkatnom, így ő is utál" - mesélte el egy talkshow-ban Grant.