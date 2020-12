Az SMA egy kegyetlen betegség, ami tulajdonképpen egy gerincvelői izomsorvadás, amely a végtagokban, a tüdőben, és a szívben is teljes leépülést okoz. Egy megoldás létezik rá a világban, mégpedig a Zolgensma terápia, ami hijhetetlen összegbe, 730 millió Ft-ba kerül. Ezt az összeget szeretné összegyűjteni Zsombinak a családja - írja a Metropol.

"Tavaly szeptemberben, Zente gyűjtésének idején épp várandós voltam Zsombival. Szorítottam, hogy összejöjjön nekik a pénz, és álmomban sem gondoltam volna, hogy hamarosan mi is belecsöppenünk ebbe az őrült küzdelembe. Először azt hittük, hogy Zsombinak „csak lyukas a szíve", ami miatt 5 hónapos korában megműtötték. Nem sokkal később azonban megérkezett a szörnyű diagnózis: SMA. Az az egy vigasztal, hogyha pár évvel hamarabb születik, akkor azt mondták volna a kórházban, hogy szeressük amíg tudjuk, de meg fog halni. Mostanra viszont van megoldás, csak épp 730 millió forintba kerül" - mesélt a lapnak az édesanya.

Zsombi szülei abban bíznak, hogy a karácsony közeledtével még többet segítenek az emberek, bízva abban, hogy összegyűlik hamarosan az összeg.

"Mi a férjemmel azt kértük karácsonyra, hogy a fiunk meggyógyulhasson. Erre most látunk is esélyt, hihetetlen, hogy mennyien álltak mögénk, még az is lehet, hogy tartogat valami jót ez az év. Így decemberben mi is igyekszünk ünnepi hangulatba kerülni, de bevallom, ez nem mindig sikerül. Tavaly karácsonykor a kisfiunk szívműtétjére vártunk, most pedig azért imádkozunk, hogy összejöjjön a pénz a génterápiára. Ettől függetlenül nálunk is járt a Mikulás, de csoki helyett pudingot hozott Zsombinak, hisz egyelőre csak pépeset tud enni. Nagyon örült, hirtelen nem is értette, hogy mi az a sok csomag körülötte. Úgy tudom, hogy karácsonyra fejlesztős játékokat kap majd a Jézuskától" - mondta Szűcs-Burinda Szabina.

A nagy összefogásnak hála már eddig is rengeteg pénzt, 339 179 170 Ft-ot sikerült Zsombinak összegyűjteni, de még mindig további 390 820 830 Ft-ra van még szüksége.

Aki segíteni szeretne, az alábbi elérhetőségen tudja megtenni:

Szép jövőért Zsombornak Alapítvány

Számlaszám:

11734152-21916838

PAYPAL: www.paypal.me/helpzsombor