A koronavírus-járvány miatt idén tavasszal már átélhettük az otthoni munkavégzés szépségeit és hátrányait egyaránt. Sok cég azonban most is lehetőséget biztosít munkavállalói részére, hogy amennyiben munkakörük engedi, home office dolgozzanak. Az inspiráló otthoni iroda megteremtésében segítünk most.