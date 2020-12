A TV2 két nagyszabásű őszi műsora a Farm VIP és a Dancing with the Stars hatalmas sikert aratott a tévénézők körében.

A Farm VIP november 15-én költözött be a tévénézők otthonába, a legelső adás rögtön 464 ezres nézettséggel (18,2% nézői részesedéssel) a nap legnézettebb műsora lett a 18-59 évesek körében.

A műsor további részeit is nagy érdeklődés követte, ugyanis a hétköznapi epizódok átlagosan 14,8%-os nézői részesedést hoztak a 18-59 évesek körében. Ezzel az eredménnyel a TV2 szinte megduplázta az előző 4 heti azonos idősávjának átlagát - írja az Origo.

A műsor fináléja is fantasztikus eredményeket hozott, a 18-59 éves nézők 16,8%-a, a 18-49 évesek 16,6%-a választotta,ami egyúttal azt is jelenti, hogy többen nézték a Farm VIP-t, mint az RTL Klub azonos idősávját, ahol a korcsoportok nézőinek 14,1%-a és 14,2%-a volt jelen.

A TV2 másik nagyszabású műsora a Dancing with the Stars is bővelkedett meglepetésekben, a 18-49 évesek körében az évad minden epizódja szombatonként a nap legnézettebb műsora volt.

A december 12-én, finálé napja a legnézettebb műsor lett mind a 3 fő célcsoportban (A18-59, A18-49, A4+), ami abból a szempontból is fontos volt, hogy a nézők döntötték el szavazatikkal, hogy ki legyen a győztes pár. A közönség döntése alapján a dobogó legfelső fokára végül Gelencsér Tímea és Hegyes Bertalan párosa állhatott.