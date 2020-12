Ha gyermekünk a 3 éves kor küszöbén van és még nem szobatiszta, biztosan felmerül bennünk a pelenka elhagyásának már-már nyomasztó gondolata. Bár a nagy áttörést átlagosan a 27 hónapos kor hozza meg, mégsem kell kétségbe esnünk, ha a csöppségünk még nem ül bilire vagy vécére.

A szobatisztaság kialakulása a gyermek természetes érési és fejlődési folyamatának eredménye. Ehhez meg kell érnie fiziológiailag, hogy érezze, mikor jön rá a szükség; szociálisan, hogy akarja ő is megtanulni a szobatisztasággal kapcsolatos szokásokat; és mentálisan, hogy tudjon időben szólni és odafigyelni arra, mikor kell mennie. Ezt a folyamatot siettetni nem tudjuk, de támogatni igen – nyilatkozta a témában Vida Ági babapszichológus.

A szakember kiemelte, hogy a bilire és/vagy vécére szoktatást semmiképp sem szabad erőltetni, ez ugyanis szorongást okoz a gyermekben, ami késlelteti a szobatisztaság kialakulását. Viszont néhány praktikus tanácsot azért adott a témában:

Segít, ha megengedjük a gyermekünknek, hogy utánunk jöjjön a fürdőszobába és megnézze, mit csinálunk ott, már 12-18 hónapos kor között elhelyezhetünk egy bilit a fürdőszobában, és ha szeretne, akkor ráülhet. Segít az is, ha minden este fürdés előtt egy kis ideig engedjük pelenka nélkül lenni, hogy érezze, mikor kell pisilnie, valamint nyáron melegben akár lehet egész nap is pelenka nélkül. Sokat segíthetnek a szobatisztaságról szóló mesék is, érdemes ezeket olvasni a gyermekünknek.

Amíg azonban a csöppségünk pelenkában érzi komfortosan magát, roppant fontos a bőrápolás, főként azért, hogy megelőzzük, vagy éppen kezeljük a babapopsi állandó kipirosodását. A nedves törlőkendőn és hintőporon kívül ajánlatos használni valamilyen baba popsi krémet, ami ápolja, nyugtatja a pici bőrét, valamint védőréteget képez rajta. Ilyen például a Sudocrem, Bepanthen baby kenőcs, Neugranormon kenőcs, Chicco popsikrém, Calmapherol baby kenőcs vagy a gyógyszertárban kikevert popsikrém.