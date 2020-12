A Hooligans gitárosának, Tóth Tibinek elszakadt a szalag a vállában, így meg kellett műteni.

"Régóta fájt már a vállam, de egy ideig sikerült injekciózással enyhíteni. Szerintem 30-nál is több injekciót kaptam. A doki szerint ettől már bármelyik reumás táncra perdülne, nekem azonban már ez sem hatott. A vizsgálat után tisztán látszott, hogy a vállamban elszakadt egy ínszalag és mihamarabb műteni kell" - mesélte a Ripostnak Tibi.

Az operáció közben kiderült, hogy sokkal nagy a baj.

"Szerencsém volt, mert a koronavírus második hulláma előtt engem még megoperáltak. A műtét alatt azonban kiderült, hogy nagyobb a baj, nem csak az ínszalag szakadt el a vállamban, de a bicepszem is leszakadt, ezért végül a rutinműtétből nagy műtét lett" - mondta a gitáros.

Most már otthon lábadozik Tibi és igyekszik minél többet pihenni és a vállát kímélni, ami így a koronavírus idején nem is olyan nehéz, hiszen nincsenek fellépései a zenekarral.

"Tudtam, hogy mire számítsak, de mégis más, amikor már valami meg történik. Hat hete leszorított kézzel élek, néha még a számat is nehezen találtam meg a kanállal, de egyre ügyesebb vagyok már bal kézzel is. Eddig lábadoztam, most pedig elkezdődik a gyógytorna, a következő 6 hétben erre erősítünk rá.Bízom benne, hogy végül minden a régi lesz és jobban fogok gitározni mint ezelőtt" - mondta bizakodva Tibi.