A fiatal énekesnő a jövőjét leginkább egy nővel tudná elképzelni, így reméli 10 év múlva már hazánkban is legalizálják az egyneműek házasságát és így is teljesértékű családnak fog számítani, bár számára mindenképpen a nagybetűs családot jelentené. Nem zárkózik el a férfiaktól sem, de inkább egy hölggyel élne együtt. Emellett szeretne egy kisfiút is, de természetesen egy kislánynak is nagyon örülne.