A Dancing with the Stars versenyzője, Istenes László nagyon várja már az ünnepeket, amit hosszú idő után végre saját otthonában tölthet a családjával. Lacinak sem volt egyszerű az idei év, nemcsak a költözés, pakolás szempontjából, hanem egy új hobbi elsajátítása miatt is, amelynek eredményát ráadásul a nyilvánosság előtt hétről hétre a TV2 táncparkettjén is be kellett mutatnia.

A műsorvezető kitartása gyönyörű feleségének is köszönhető, akivel bár ritkán oszt meg fotót az Instagram-oldalán, most kivételt tett és megörvendeztette vele a rajongóit.

"Szeretjük a karácsonyt. A hangulatát, a fényeit, a színeit, az ízeit, a hangjait, a meséjét, a képeit és az ajándékait. Melegséggel, szeretettel, jó érzéssel tölti fel a szívünket. Az ideit már az új otthonunkban ünnepelhetjük" - olvasható a műsorvezető bejegyzésében.