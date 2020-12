George Clooney és gyönyörű felesége, Amal ikrei, Ella és Alexander 3 évesen nap mint nap próbára teszik szüleik türelmét, egyre nyitottabbak, érdeklődöbbek a világ iránt, így egyre több figyelmet is igényelnek. Mivel ketten vannak, állandóan valami rosszban sántikálnak.

A színész Stephen Colbertnek mesélte el, hogy milyen trükköt alkalmaz annak érdekében, hogy megnevelje tündéri ikreit.

"Kitaláltam egy módszert, hogy ebben az időszakban is viselkedjenek. Ugyanabban a szobában alszanak, és amikor felkelnek, hallani lehet, ahogy zajonganak, és valamin vitáznak. Én olyankor mindig az ajtójuk előtt állok, majd egyszer csak ennyit mondok a saját hangomon: "Oh, szia Télapó!" Ezután a gyerekek csak ennyit hallanak tőlem: "Ho-ho-hó!" Ezután felteszem a kérdést, hogy mit csinál itt nálunk a Mikulás, erre azt felelem: "Oh, csak szeretném megtudni, hogy a gyerekek tényleg jól viselkednek-e." Eközben a szobájukból csak ennyit hallasz: "Azok vagyunk, Mikulás! Azok vagyunk!" - mesélte viccesen a sármos apuka.

Clooney elmondása alapján ez a trükk eddig minden alkalommal bevált a gyerekeknél, akik a rosszcsontokból hirtelen angyalokká változnak ilyenkor.