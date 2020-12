Egyre kevesebben hisznek abban, hogy létezik örök, sírig tartó szerelem. Manapság az a jellemzőbb, hogy a párok némi konfliktus és probléma megjelenésekor felrúgják a kapcsolatukat és esélyt sem adnak egymásnak arra, hogy megjavítsák. Szerencsére vannak azért pozitív példák is, ebből mutatunk most néhányat.

Hollywoodban még a szerelem is örök, gondolhatják ezt sokan, pedig sajnos nem ez a jellemző. Szerencsére azonban akadnak ritka példák is, amelyek bizonyítják, hogy a nyilvánosság és a szereplés ellenére is lehetenn boldogan, szerelemben együtt élni - írja az Oprah Magazine.

Kurt Russel és Goldie Hawn

A színész házaspár kapcsolata példaértékű és irigylésremértő, immáron 37 éve élnek egymás mellett harmóniában. A hosszú évek alatt a házasságra nem került sor, de bevallásuk szerint nem a papír a hosszú és jó kapcsolat titka, sokkal inkább a jó szex és a nevetés.

Ellen DeGeneres és Portia de Rossi

A világhírű műsorvezető 12 éve van együtt feleségével. Állításuk szerint vannak jobb és rosszabb napok és ennyi idő után előfordul, hogy a nagy lángolás már megszűnik, de a közös élmények és a kommunikáció mindenen átsegíti őket.

Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr.

A gyönyörű hollywoodi pár 18 évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy közösen folytatják tovább az életüket. Azóta bővült már a családjuk, két gyermek szülei lettek, de a tűz kettejük között még mindig megvan. Ez annak is köszönhető, hogy nagyon ügyelnek arra, hogy kellő időt töltsenek kettesben és lazán vegyék az akadályokat.