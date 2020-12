2020 nem volt egy egyszerű év, ezzel valószínűleg senki sem vitatkozik. Még a legmegátalkodottabb optimisták is elvesztették a reményt, mikor ránk tört a koronavírus második hulláma is. De milyen lesz 2021? Az új év mindig nagy lehetőségeket kínál, három csillagjegy esetében pedig ez most különösen igaz.

Vízöntő

A Vízöntők éve rettenetesen stresszes volt, de fel a fejjel, közeleg az enyhülés. Rögtön az év elején olyan ötletük lesz, amitől teljesen új irányt vesz az életük.

Bika

A szerelemben és a munkahelyen minden a legnagyobb rendben lesz, és a következő cél, amit a jegy szülöttei kitűztek maguk elé, elérhető közelségbe kerül. 2021 elején egy vissza nem térő lehetőség találja meg a Bikákat, amit mindenféleképpen meg kell ragadniuk.

Skorpió

Jól alakulnak a Skorpiók dolgai 2021-ben, már az év elején beáll a tökéletes munka-magánélet egyensúly. A szerelmi életükben is pozitív változásoknak örülhetnek: 2021 szenvedélyt és viszonzott szerelmet tartogat számukra.