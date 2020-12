KOS

ELKÖTELEZETT: Kapcsolatod vegyes képet mutat. 2020-ban megjártátok a hullámvasút alját és tetejét, s legkésőbb 2021 tavaszának végéig el kell dönteni, merre menjetek tovább, s közös legyen az út vagy szétváljatok. Bátran gondold át azt, mik történtek mostanság, kaptál-e eleget, s te magad mennyit adtál! Ez arányban van? Van érzelem? Ha a válaszok megvannak, akkor jó döntést tudsz hozni. Jelentős kihívások elé állít téged 2021, legfőképpen azért, mert nem hagyhatod sodortatni magadat az árral. Az esetleges nézeteltéréseket ne veszekedéssel rendezd el, hanem minden keresd a békés utat! Így nyárra minden a helyére kerülhet, s tudni fogod, hogyan tovább. Ha mégis a szakítás mellett döntesz, akkor késő őszre új szerelem vár rád.



PÁRKERESŐ: A 2021-es esztendő első három hónapja nem lesz különösebben mozgalmas, de, mint tudjuk, ami késik, nem múlik. Meglehet, hogy nem is vagy felkészülve egy tartós kapcsolatra? Sebaj! A lelked és a szíved március környékén már vágyik az elköteleződésre, így ez idő tájt befutnak a randimeghívások, s erős csábításnak leszel kitéve. Áprilistól egyre izgalmasabbak lesznek a napok, s eljön a te időd. Anélkül is jönnek a felemelő élmények, kellemes találkozások, hogy azért küzdened kellene. Kitárulkozol, s bizony nyárra már pontosan látod, hol vagy, s ki az, akivel együtt szeretnél lenni. Mozdulj ki a megszokott közegből, így megadva a lehetőségét annak, hogy rád találjon a szerelem.

BIKA

ELKÖTELEZETT: Szívügyeid terén 2020-ban adódtak olyan helyzetek, amikor megkérdőjelezted, társaddal akarsz-e maradni vagy sem. Bármilyen sok volt a kérdés, végül megérkeztek a válaszok, s te a sarkadra álltál. 2021-ben merőben új hozzáállást kell tanúsítanod, hogy szerelmi életedet ráncba szedd. Lásd be, kevés volt a minőségi, együtt töltött idő, és ez egyikőtöknek sem tett jót. Merre tovább? Bikaként képes vagy eldönteni, mit akarsz. Válaszút elé kerülsz, ami fájdalmas lehet. Menj vagy maradj? Kapcsolatod teljes megreformálására a tavasz és a nyár kínál kiváló időszakot. Szakítsatok időt egymásra, tartalmas kikapcsolódásra, s rájöttök, még véletlenül sem szabad ezt a szerelmet elsöpörni. Szeress bele újra a párodba!



PÁRKERESŐ: A 2020-as esztendő nem a kedved szerint alakult? Akkor már tényleg nem kell sokáig keresned a nagy őt! Ami eddig akadozott vagy épp reménytelennek tűnt, végre megvalósulhat. Március, augusztus, szeptember és november hónapok különösen kedveznek egy tartós kapcsolat alapkővének letételéhez. Bőven akadnak partnerjelöltek, lesz módodban válogatni. Ne halogasd tovább a párkeresést, a sikered garantált! Fontos tudnod, hogy az igazi nem jön magától, neked kell rátalálnod! Keresd aktívan, ismeretlen helyeken! Minden randira bólints rá, ez még nem kötelez semmire. Ha 2021-ben elköteleződsz, az tartós kapcsolattá válik.

IKREK

ELKÖTELEZETT: Sok történés, különféle izgalmak jellemzik majd szerelmi életedet. Egy érzelmekkel teli esztendő vár rád, amikor különféle változások is jönnek, de év végén elégedett leszel mindennel. Partneredtől megkapod a remélt figyelmet, szeretetet és elismerést, ha gyermekre vágytok, ez az év meghozza a várt babát. A nyári időszakban sokat fogtok romantikázni, a testiség új formáit ismerhetitek meg. Ezt becsüld meg, ez is jelzi, milyen fontos vagy a másik fél számára. Viszonozd a szeretetet, ő is megérdemli a figyelmedet. Különösen fontossá válik az őszinte kommunikáció, így a viták és félreértések gyorsan tisztázhatóak. A nyár egésze arra késztet, hogy fontos mérföldköveket tegyél le – házasság, gyermek, közös vagyon kérdéskörében.



PÁRKERESŐ: 2020-ban messze nem a vágyaidnak megfelelően alakultak a szívügyek. Flörtök, randik még akadtak, de a továbblépés sehogy sem ment. 2021 viszont meghozhatja a várt sikert, már tavasszal fordulhat a kocka, s a nyár is mozgalmasnak ígérkezik. Lesznek a jó hírek mellett hullámvasutas időszakok, mert bár jönnek az érdeklődők, de eleinte senki nem kelti fel igazán az érdeklődésedet. Jól teszed, ha senki mellett nem ragadsz le kényszerűségből! Lépj tovább, ha nem vagy jó ember mellett. A csillagok inkább a meleg hónapokban kedveznek neked, különösen a nyár közepe és vége hozhatja meg a nagy találkozást. Minden körülmény adott 2021-ben egy érzelmekkel teli kapcsolathoz. Sok sikert!

RÁK

ELKÖTELEZETT: Azon Rákok, akiknek jól alakult a kapcsolata 2020-ban, aligha lesz okuk panaszra 2021-ben sem. Legyen új célok, izgalmas jövőkép erre az esztendőre, aztán fogjatok is neki a mihamarabbi megvalósításnak. Szerelmi életed elérheti a tökéletes állapotot, ha nem a kétséget keresed benne, hanem bizalmat szavazol kedvesednek. A hűség érzése jön magától, nem kell kérni, ráadásul a téged körbeölelő kellemes energiák miatt partnered több időt akar veled tölteni. Újra és újra képes leszel elkápráztatni a kedvesedet, s mindkettőtöknek fontos lesz a testi örömök megélése. Mutasd meg az eddig rejtett oldaladat! Nyáron valaki feltűnhet a színen, aki rád vágyakozik, azonban döntened neked kell, meddig mész el...



PÁRKERESŐ: Már az év legeleje is érdekes fordulatot tartogat számodra, új szerelem van kilátásban, bár a te félelmeid és megérzéseid komoly ellenállást okozhatnak benned. Valaki jön, lát, csábít, a magának akar, de te csak a kétségeket keresed... Nagy valószínűséggel nem benne lesz a hiba, hanem benned! Érthető, hogy óvatos és körültekintő akarsz lenni, de ha nem hagyod, hogy egyáltalán történjék valami, akkor akár nyárig s várhatsz egy következő lehetőségre. Fontosak az észérvek, de a szívedet is engedd beleszólni ezekbe az izgalmas folyamatokba. Hidd el, képes leszel az arany középutat megtalálni, s azt az embert kiválasztani, aki tartós elköteleződést keres.

OROSZLÁN

ELKÖTELEZETT: Nem lehet sok okod panaszra 2021-ben, és ennél nem is kell jobb hír. Kiegyensúlyozottság, nyugalom és meghittség van jelen párkapcsolatodban. Márciusban, júniusban és még szeptemberben is akadhat olyasmi, ami miatt feszültségre lehet számítani, de a kellő tolerancia hozzásegít benneteket a megértéshez és a rendezéshez. Ne azt bolygassátok, ami jól működik, csak azon formáljatok, ami kényelmetlen. Anélkül is izgalmas és érdekes lehetsz kedvesed számára, hogy ki akarnál bújni a bőrödből. Nyáron feltétlenül töltsetek kettesben időt úgy, hogy senki ne tudjon döntéseitekbe idő előtt belekotnyeleskedni. Jelentős lépésekre szánhatjátok el magatokat, s ezek előkészítése őszre eshet.



PÁRKERESŐ: Egyszerűen csak élvezd az életet, ne félj olyasmit kipróbálni 2021-ben, amit eddig sosem. Legyél egyedi, különleges, lógj ki a sorból azért, hogy felfigyeljenek rád a párjukat keresők. Ne félj megmutatni az egyedi és rejtőzködő oldaladat. Nagyon sok jó pillanatot ígér ez az év arra, hogy ismerkedj, flörtölj, csábíts, és akár egy-két kalandba is belekeveredj. Ha valami nem jön össze, arra ne kudarcként, hanem tanulnivalóként tekints. Pár nekifutás után meg fogod találni a vágyott nagy őt, akit jó eséllyel első találkozásotok alkalmával leveszel a lábairól. Az is megeshet, hogy nem látod eleinte a fától az erdőt, s el kell telnie némi időnek ahhoz, hogy ráébredj, ki mellett lesz jó dolgod. Ha a szerelem nem jön legkésőbb a nyár végéig, akkor novemberben már biztos!

SZŰZ

ELKÖTELEZETT: A tél és a tavasz átmeneti időszakában, valamint nyár elején még kissé zűrösnek vagy épp kilátástalannak tűnhet szerelmi életed, nem leled a helyedet, a kommunikáció pedig többször is vitába fordulhat át. Más jellegű vágyaitok lesznek, egyikőtök balra, a másik meg jobbra menne. Még a legbékésebb kapcsolatban is felütheti fejét a kétely. Úgy tűnhet, hogy akár kenyértörés is lehet ezen folyamatok vége. Épp ezért fontos lenne még az év első felében eldönteni, merre tovább, - együtt vagy külön. Keresd a választ erre a kérdésre, ha nem teszed, majd megteszi a partnered, s az nem feltétlenül lesz ínyedre. Mindenképpen ősszel jön fordulat, ha tovább lépsz, gyorsan fog jönni egy új szerelem.



PÁRKERESŐ: A magányos Szüzeknek nem kell tovább aggódniuk! Az egyedüllét végére pontot tehetsz. Már a 2020-as évben is zajlottak olyan események, amik bizakodásra adtak okot, de 2021 látványos változást hoz. Jöhet a szerelem! Már a tavasz is mozgalmas lehet, de jó eséllyel a nyár vége vagy a kora ősz tartogat számodra felemelő pillanatokat, és magát a nagy őt! Mutasd meg magadat teljes egészedben, legyél kissé vakmerő és céltudatos, merj kockáztatni, mondj igent olyan randira is, amire eddig sosem. A halogatás nem visz el a célig! Ha elhatározod magadat, senki nem tud megállítani. Hódíts és csábíts, és ne ijedj meg, ha egyszerre két-három jelölt is horogra akad. Ha kiszemelsz valakit magadnak, azt végül meg is szerezheted.

MÉRLEG

ELKÖTELEZETT: Ha őszinte vagy magaddal és nem a hibákat keresed a 2020-as esztendőben, akkor látni fogod, hogy minden úgy volt jó, ahogy volt – hibákkal, hiányosságokkal és többlet dolgokkal kapcsolatban is. Rajtad múlik, min módosítasz az újesztendőben, viszont tudd, az is jó cél, ha mindent úgy hagysz, ahogy van. Az előzőktől függetlenül lehet benned elköteleződés a változtatás iránt, főleg olyan területen, ahol a pénz is jelentős szerephez jut. Szóba jöhet összeköltözés, közös ingatlan vásárlás, házasság, gyermeknemzés, de egy közös befektetés vagy vállalkozás lehetőségét is érdemes megfontolni. Akármibe fogtok, sikeresek lesztek. Néha persze kell némi izgalom is a mindennapokba...



PÁRKERESŐ: Igen változatos energiájú esztendő lesz 2021, ugyanakkor épp ez ad lendületet és jó irányt ahhoz, hogy végre megtörténjen a várva várt csoda. Akadtak kalandok 2020-ban? De ez már nem perspektíva számodra? Akkor jó hír számodra az, hogy gyorsan megérkezik a vágyott szerelem - jön, lát s elrabolja a szívedet valaki. Tulajdonképpen az év egésze alkalmas kapcsolatépítésre, bár május és szeptember még a jónál is jobbnak ígérkeznek. Ne azt tartsd szem előtt, milyen kudarcok értek a közelmúltban! Várd tárt karokkal az aktuális lehetőségeket, így pedig bármikor, bárhol beléphet életedbe a mindent elsöprő szerelem. Figyelj az egyértelmű jelekre, érintésekre, kedves szavakra, amit más szinglik küldenek neked. Több érdeklődőd is akad, úgyhogy akár válogathatsz is a lehetőségek közül.

SKORPIÓ

ELKÖTELEZETT: 2020 nm volt könnyű, akadtak bonyodalmak és összezördülések. Vajon mit tegyél azért, hogy jobban alakuljanak a dolgok 2021-ben? Legfőképpen muszáj lesz javítanod a kommunikációdon. Másképp fejezd ki magadat, kerüld el a durva szavakat, próbálj máshol, más formában megnyilvánulni, hátha könnyebben megtalálod partnereddel a közös hangot. Épp ez segíthet hozzá ahhoz, hogy ismét legyenek közös céljaitok. A struccpolitika nem segíti a kapcsolat fejlődését, s ha az esetleges gondokat nem beszéled meg társaddal, azzal még több feszültséget generálsz. Jó hír lehet, hogy a nyár kiváló lehetőséget kínál kapcsolatotok átformálásához és a megértéshez. Azért kellenek új alapok, mert ha mindenki ragaszkodik a maga igazához, őszre annak kenyértörés lehet a vége. Az elkötelezettség témája hiába aktuális, ha nem állapodtok meg a közös lépésekben.



PÁRKERESŐ: 2020-ban nem érkezett meg életedbe a szerelem? Vagy mégis, de a mai napig nem leltél viszonzásra? Nos, ideje elfogadni azt, hogy 2021 más energiákat kínál, azaz minden régit el kell engedni, hogy jöhessen végre valami merőben új. Egy remek, inspiráló, szívet dobogtató lehetőség áll előtted tavasszal, aztán pedig kora ősszel is. Hagyd magadat sodortatni az árral, hagyd, hogy jöjjenek, érdeklődjenek, randira hívjanak – többen is lesznek, s valaki bizony el fogja rabolni a szívedet. Röpke kalandok és titkos órák is feltüzelhetnek, ám a vágyott, tartós kapcsolat sem várat túl sokat magára. Nagy eséllyel egy barát vagy ismerős által kapod meg a jövendőbelidet, aki gyorsan felforgatja mindennapjaidat. Élvezd!



NYILASELKÖTELEZETT: Komoly kételyeid vannak meglévő párkapcsolatodat illetően? Nos, akkor tudd, hogy 2021 végleges válaszút elé állít, és ezen nincs mit szépíteni. Nem lesz mód további időhúzásra, totyorgásra. Arra is feleslegesen vársz, hogy majd a másik dönt... Elérkezett az idő ahhoz, hogy a másik fél elé állj, és megkérdezd tőle, hogyan tovább? A Vízöntő Szaturnusz nem hagy teret a további maszatolásnak: vagy igen vagy nem, de választani kell. Minden körülmény adott a bátor döntéshez, akkor is, ha azt félve mondjátok ki. Vénusz és Merkúr fény gyújtanak az alagút végén. Tény, hogy jól választottál partnert magadnak, de most már hiányérzeted van, igaz? Őszinteséggel, ne pedig praktikákkal akard rávenni a neked kedvező döntésre. Ő is rád vágyik, de némi inspirációra lesz szüksége. Csak ügyesen!



PÁRKERESŐ: A tél vége és a tavasz egésze kiemelkedő jelentőséggel bír, minden adott egy szép szerelem kialakulásához. ha ez elmarad, akkor se ess kétségbe – talán csak nem vagy még felkészülve egy mély, elkötelezett, tartós kapcsolatra. Jó hír lehet az, hogy ami késik, nem múlik, s a jelentős dolgok legkésőbb októberben megtörténnek. Novemberre pedig már tisztán érzed és látod, hol a helyed, ki a te társad. Tudod mit? Addig is élvezd ki a nyár minden pillanatát, köztük akár az egyéjszakás kalandokat is. Ne utasítsd vissza a társasági eseményeket, mert a te szerelmed nem az online térben alakul ki. Pár új barátra is szert tehetsz, s talán közülük kerül ki kicsit később a nagy ő. Tartós és tartalmas kapcsolatot tudsz felépíteni 2021-ben.

BAK

ELKÖTELEZETT: Kedvesed jó passzban lesz egész évben, képes téged újra és újra meghódítani, elcsábítani, de akár különféle izgalmas dolgokról is meggyőzni! Odaadó figyelemmel teljesíti még a formabontó kéréseidet is, ugyanakkor persze nem fogja bánni, ha te is ugyanezt megteszed érte. A hétköznapok, a hétvégék és az ünnepnapok jól alakulnak, a felemelő pillanatok, és a csendes, harmonikus órák egyaránt jelen lesznek. Még nem tettetek meg fontos lépéseket? Hát itt az ideje! Nem fontos, mióta vagytok együtt, ki kell mondani, hová tartotok, mi az idei év célja, s azt miként valósítjátok meg közösen. Hogyan tovább? Minden kérdésre érkezik pozitív válasz.



PÁRKERESŐ: 2020-ban minden tervedet felülírta a sors? Sebaj, 2021 kárpótolni fog szinte mindenért. Ami pedig kimaradt a mindennapokból és idén sem valósul meg, azután ne sírj! Az elmúlt év hiányosságain már nem tudsz módosítani, viszont végre rád találhat a szerelemre, ami a régi szakítást, fájdalmat, sebeket teljesen begyógyítja. Készen az elköteleződésre? A válasz: mindegy! Ugyanis Vénusz már a téli és a tavaszi hónapok során is több jelöltet küld neked, csak választanod kell a lehetőségek közül. A magányt magad mögött hagyhatod, jöhet helyette a szerelem, érzelmekkel és gyors elköteleződéssel. Ne okozzon meglepetést az, hogy könnyű dolgod lesz, a sors tálcán fog kínálni több lehetőséget is.

VÍZÖNTŐ

ELKÖTELEZETT: Szerelmi életed alkalmanként hektikus lesz, azt sem fogod tudni, merre van az előre. Sok dolgot megkérdőjelezel, s lesz olyan felvetés, amit partnered nem akar majd válaszolni. Végül fény derül arra, hogy tényleg nincs minden rendben, te viszont nehezen viseled, ha nem stabil a lábaid alatt a talaj. Rajtad múlik, hogy sürgősen pontot teszel ennek a kapcsolatnak a végére, vagy belefektetsz rengeteg időt, s így talán még menthető a helyzet. A nyár nagyon mozgalmasnak ígérkezik, főleg azért, mert egy új lehetőség lép színre, ami még a szívedet is megdobogtatja. Aligha fogsz tudni ellenállni ennek a különleges csábításnak. Vajon szükséges ellenkezni? Nem! Nem szükséges! Ugorj bele az ismeretlenbe, s nézd meg, mi van a járatlan út végén... Mérlegeld a lehetőségeidet, és hallgass a szívedre!



PÁRKERESŐ: Nem jelenthető ki teljes biztonsággal az, hogy nyár előtt jelentős változásokra számíthatsz, az viszont igen, hogy akad érdeklődő, aki bekopog a szíved ajtaján. Te döntöd el, hogy várod a különleges és egyedi igazit, vagy esélyt adsz mindenkinek, amolyan lesz, ami lesz alapon. Élj másképp! Próbálj ki új fórumokat az ismerkedéshez. Mivel 2020-ban beszűkültek a lehetőségek, muszáj ezekhez alkalmazkodnod. Ám az is fontos, hogy senkire ne várj. Ha megbeszélsz egy randit és nem jön el, soha többé ne keresd. Az lesz a te igazid, aki azonnal ugrik a hívószavadra 2021-ben. A legjobb hír az, hogy csábító leszel, energiával teli, s ez már önmagában vonzóvá tesz téged. A nyár egésze felkínálja a szerelembe esés lehetőségét számodra – gyors elköteleződéssel.

HALAK

ELKÖTELEZETT: Halakként kevésbé jellemző rád, hogy mellékvágányra tévedj, ám ez 2021-ben bizony megeshet. Hihetetlenül hangzik? Nem az! A tavasz első napsugarai kalandozásra hívnak, s az erősödő vágyaidat aligha tudod elcsitítani. Belemenj? Hagyd ki? Nagy dilemma, az biztos! Elégítsd ki kíváncsiságodat, hogy megértsd, miért zajlódik ez a folyamat benned. Még akkor is érdemes szabadon engedni a fantáziádat, ha ez komoly lelkiismereti kérdést eredményez. Ha nincs az előbbiekhez bátorságod, akkor otthon törekedj a szenvedély fokozására, hátha sikerül kimozdítani magatokat a holtpontról. Mindenképpen változás előtt állsz, ám szerencsés a helyzeted, mert eldöntheted, hol keresed a vágyott boldogságot. Őszre minden kérdésed válaszra lel, ami történik, azzal elégedett leszel.



PÁRKERESŐ: Pokolba kívánod az egyedüllétet, a szingli életmódot? Ez nem csoda, hát ideje változtatni ezen! 2021-ben minden nap egyre erősebb késztetésed lesz arra, hogy megtaláld az igazit – mindegy ki ő, honnan jön, mije van vagy épp mije hiányzik. Ez utóbbi azért fantasztikus, mert lejjebb teszed a mércét, így sokkal több embernek adsz esélyt. Épp ez az a lépés, ami meghozza számodra a vágyott sikert. 2021 során sokan bekopognak szíved ajtaján, ne félj megnyílni, érdeklődni, randizni. Egy dolog lehet gát a továbblépésed során: a struccpolitika. Nem teheted meg azt, hogy külsőségek miatt visszautasítasz valakit. Az is tilos, hogy némi távolság vagy korkülönbség miatt ítélj azonnali halálra egy randit. Legyél bátor, flörtölj, érdeklődj, ez nem kötelez semmire. Így nyárra a szerelem is megérkezhet.