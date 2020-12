A sztár ugyan eljegyezte kedvesét, de egyelőre nem terveznek összeházasodni. Nem rég veszítették el a babájukat, most az a legfontosabb Hajdú Péter számára, hogy Eszter teljesen felépüljön.

Szörnyű tragédiát élt át Hajdú Péter és kedvese, Eszter. A fiatal nő elveszítette kisbabáját, ráadásul kis híján belehalt, ugyanis a hasürege megtelt vérrel. Épphogy meg tudták menteni az életét, az egyik petevezetékét el kellett távolítani.

Hajdú Péter ugyan megkérte a lány kezét annak 25. születésnapján, de egyelőre nem terveznek összeházasodni.

„Teljesen őszintén, de szóba se került közöttünk az esküvő, nem tervezünk jövőre lagzit. A vírushelyzet miatt nem is lehet szerintem most ezen gondolkodni, a másik pedig, hogy most arra koncentrálunk, hogy túljussunk ezen a nehéz időszakon, ami az év végén ért minket. Eszter egészsége fontosabb az esküvőnél" – árulta el a Blikknek Hajdú.

A lánynak szerencsére sikerült feltöltődnie az ünnepek alatt a család ebben nagy segít volt.

„Úgy érzem, már visszanyertem az erőmet, egy ilyen beavatkozásból könnyen fel lehet épülni, és a lelkem is gyógyulgat, ebben sokat segített a család. Ez a karácsony a logisztikáról szólt, de megérte a fáradságot, hogy mindenkivel együtt lehessünk. Miután viszont lement az ünnepi hajrá, szeretnénk pár napra kettesben elvonulni a Balatonon, pihenni, mert nagy tervekkel indulunk neki a jövő évnek" – mesélte Eszter.