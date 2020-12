Ez az év is magában rejti az új kezdetek lehetőségét, sok dolgot meg kell tanulnunk, és rengeteg ismeretlen utat kell bejárnunk. A Bivaly éve a rendeződés ideje lesz, főleg azoknak kedvez, akik mernek jelentős változásokhoz vezető ajtókat kinyitni.

Egy kifejezetten szerencsés időszak köszönt ránk, középpontban az emberi kapcsolatokkal. A valóban tartalmas kötelékek elmélyülnek, a haszontalan kapcsolatok végleg meglazulnak, talán meg is szűnnek. Az együttműködésre nagy szükségünk lesz mindannyiunknak.

PatkányVegyes hatásokra kell számítanod, lesznek hullámvasutas időszakok. ám a reményt ne veszítsd el idő előtt! Inkább lassan járj, hogy tovább érj! Legyél alapos, figyelmes, tervezz meg minden lépést, ami az aktuális cél eléréséhez szükséges. Fontos tudnod, hogy lehetsz merész, rátérhetsz ismeretlen útra, mert komolyabb bajod nem eshet. A különféle tennivalóknak járj a végére, mert ez nem csak téged tölt el elégedettséggel, hanem a környezetedet is. Emeld magasra a mércét, merj nagyot álmodni, ám továbbra is lényeges, hogy ne kapkodj. Május, szeptember és október hónapok kifejezetten mozgalmasok lesznek, s közben adódhatnak olyan napok, amikor elveszíted a fonalat. Ne félj segítséget és bátorítást kérni! Tanulj valamit ősztől, ami előrébb vihet.

Pénzügyekre a meleg hónapokban kell jelentős figyelmet fordítanod. A jelentős hitelfelvétel és a túlzott költekezés kerülendő. Márciusban, novemberben viszont adhatsz és vehetsz is.

Szerelmi téren a nyár kínál különleges pillanatokat, hagyd magadat sodortatni az árral, mert a napok tele lesznek szenvedéllyel.

Szakmai téren folyamatosan ugrásra késznek kell lenned, s elsősorban olyasmit csinálni, amiben jó vagy. Mindenképpen váltani fogsz, vagy pozíciót, vagy munkahelyet.



Bivaly2021 a te éved – és ez megkérdőjelezhetetlen! Cselekedj! Tegyél valami különlegeset, egyedit, olyat, amit eddig talán sosem! Ne várj jobb körülményekre, s legfőképpen ne várj másokra! Senki nem fog semmit sem megoldani helyetted. Elsősorban önmagadra, ösztönösségedre, kreativitásodra számíthatsz. Érdekes lesz megfigyelned magadon azt, hogy 2021-ben jóval hatékonyabb leszel egyedül, mint másokkal összedolgozva. A kilátásaid jók, épp ezért bátran, akár kockázatokat is felvállalva indulj el ismeretlen utakon. Ha ér is kudarc, azt könnyen megemészted. Mindemellett tudod, hogyha meg sem próbálsz valamit, sosem lesz annak eredménye. Szóba jöhet külföld, egy költözés, munkahelyváltás - mondj igent, bármi adódjék!

Pénzügyek terén egyedül hozd meg a fontos döntéseket, ugyanakkor kérhetsz hitelt, pályázhatsz, befektethetsz, s végül jó dolgokat építhetsz.



Szerelmi téren sok mozgolódás lesz körülötted, ha van kapcsolatod, az meginoghat. Végül mindenképpen a legjobb mellett teszed le a voksod – legyen ő a régi vagy egy új.



Munka fronton megérkezik egy olyan lehetőség, amit eleinte el sem akarsz hinni. Pedig jól tennéd, ha riadnál meg ettől...

TigrisBelülről is képes vagy motiválni magadat ebben az esztendőben, de szerencsére kívülről is érkezik folyamatosan inspiráció. Sok támogatást, iránymutatást és jó szót kapsz, de azért kérni is érdemes ezeket! Az egyediség és a kreativitás minden ötletedben és ezek megvalósításában megjelenik. Bátran rukkolj elő a formabontó gondolatokkal talán valamelyiket nem te, hanem más hozza létre, de ennek is fogsz tudni örülni. Túl nagy fába csak akkor vágd a fejszédet, ha van stabil segítséged. Akár egy mentort is találhatsz, aki egyengeti az utadat. Ennek az évnek tényleg az a legfőbb ismérve, hogy szorgalmasnak és elhivatottnak kell lenned, így az eredmények rendre megérkeznek. Bármi, amit elhanyagoltál az elmúlt években, azt most pótolhatod.

Anyagiak terén ideje nagyra vágyni! Keress új utakat, ha még nincs, hát kezdj neki egy vállalkozás megalapításának. A kereskedelem, kereskedés lehet a legjobb választás.



Szerelmi téren a tavasz és a nyár leplezhet le végre egy különleges titkot. Lehet, hogy a régmúltból tér vissza valaki... vagy a meglévő kedvesed lep meg valamivel.



Munka fronton mindenképpen jelentős változásokra kell készülnöd. Új munkád, sőt, akár merőben új szakmád is lehet.

NyúlJelentős mennyiségű, ugyanakkor leterhelő feladatok és kihívások várnak rád a Bivaly évében. Egy Nyúl nem futamodhat meg a felelősség elől! A struccpolitika hibás döntés, a bátorság és a kockázatvállalás a jó irány - s nem csupán jó, hanem már rövid távon megtérülő! A késlekedés komoly veszteséget okozhat neked, egyszerűen csak mindig állj készen egy következő feladatra. Alkalmanként még te magad is észreveszed, milyen jó tologatni holnapra a dolgokat, s persze emellett érthető, ha valamit kétszer át akarsz gondolni. Ilyenkor jusson eszedbe, hogy önmagában a gondolkodás és a téblábolás csak zsákutca. A jól bevett rutinok lecserélése friss élményekre új ismeretégeket, gyarapodó javakat és elismerést ígér neked.



Anyagiak terén légy okos, tervezz meg minden kiadást és módosíts némileg a költekezési szokásaidon. Szeptember nagy fordulópont lehet, váratlan pénz állhat a házhoz.



Szerelmi téren nagy reményeid vannak? Tudd, hogy ezek most megtérülhetnek. Van kapcsolatod? Az izgalmas és szenvedélyes lesz! Még nincs? 2021-ben berobban az életedbe.



Karrier fronton hullámvasútra kerülhetsz, ám tapasztalni fogod, hogy amint megjártad a mélypontot, már emelkedsz is felfelé. Júniustól topon leszel.

SárkányA Bivaly éve igazán kedvezőnek ígérkezik számodra, ám az is biztos, hogy sok régi, elavult szokásról le kell mondanod. Sok lehetőség, érdekes ismeretségek keresztezik utadat, ám ezek nem a régi, jól ismert terepen lesznek, hanem az ismeretlen irányokban. Lesz egy különleges dolog, amit te magad is észreveszel: jóval kevesebb dologra vágyakozol, amire viszont igen, azok mind hasznosak lesznek számodra. Ezek ráadásul nem mérhetők anyagi szinten, sokkalta inkább spirituális értékük lesz. Ilyenek a türelem, alaposság, céltudatosság és a derűlátó gondolkodásmód. Légy őszinte magadhoz, hisz, ha ezeknek a birtokában vagy, akkor erősödik a magabiztosságod, ez pedig mindenképpen több és pozitívabb eredményekhez segít hozzá.



Pénzügyek terén meg kell reformálnod eddigi kiadásaidat. Bár nőnek a bevételeid, ez nem járhat azonnal azzal, hogy nőjenek a kiadásaid is. Fontos a tartalékolás!



Szerelmi téren pontosan oda jutsz el, amit év elején megálmodsz magadnak. A régi fellángolása vagy egy új szerelem kicsíráztatása a cél? Meglesz!



Karrier fronton helyezd fókuszba a meglévő kapcsolati tőkédet, mondd el, mit szeretnél, s meg fogod kapni a pozitív visszajelzést.

KígyóNem csak 2020-ban, hanem bizony az azt megelőző kettő esztendőben sem voltál maradéktalanul elégedett magaddal, az elért célokkal, az anyagiakkal és az emberi kapcsolataiddal. Akkor ideje, hogy forduljon a kocka! A látványos siker és az öröm éve lehet 2021. Kell jobb hír? Sok dolog okozott csalódást a közelmúltban, ám a sors végre azon dolgozik, hogy kárpótolhasson téged. Legfőbb feladatod az, hogy ne engedd másoknak irányítani a te életedet. Vedd kezedbe a gyeplőt! Hozd magadat lendületbe és legyen merszed kimondani azt, miből van maximálisan eleged. Esetleg kiből... Igen, bizony a sikertelenég is ide sorolandó, neked pedig rengeteg alkalmad nyílik arra, hogy drámai gyorsasággal juss el olyan helyekre, ahol végre meglátják benned azt, amit eddig szinte senki.



Pénzügyek terén a találékonyságra kell hangsúlyt helyezned. Ha van tetemesebb adósságod, akkor azon nagyot kell faragni, Ehhez meg fogod kapni a kellő támogatást.



Szerelmi téren úgy jutsz előnyhöz, hogy azt nem kéred és nem reméled. Nem keresed a változást, ám az jön magától. Akár régi, akár új... a szenvedély garantált.



Szakmai előmeneteledben a barátok, egy kolléga vagy egy rokon adhat neked olyan tippet, ami nagyot lendít rajtad. Figyelj!

LóSok jó hírünk van számodra, de ezek közül is kiemelkedik egy a tömegből: szinte bármit megtehetsz, bárhová elmehetsz, bárkit levehetsz a lábáról azért, hogy sikert érj el. Egy dolgot viszont ezért cserébe el kell kerülnöd! A tisztesség útjáról nem térhetsz le és nem szabad senkin áttaposnod azért, hogy egy kicsivel közelebb kerülj a célodhoz. Ezek nélkül is eljutsz a vágyott célszalagig, s át is tudod szakítani azt. Bár ajánlott az eddigieknél is szorgalmasabbá válni, de nem érdemes bizonyos lépéseket kihagyni a sorból. A sikered csak így lehet kiemelkedő és tartós. Könnyednek tűnik április, június és szeptember hava, ám kifejezetten leterhelő lehet március, augusztus és december. Mindig megmutatja az élt, hogy merre menj, csak figyelj!



Anyagiak terén mindig legyen egy konkrét célod. Nem kell egyszerre sok, egy is elég! Így bármit elérhetsz és megteremthetsz magadnak.



Szerelmi téren ajánlott türelmesnek és óvatosnak lenni. Még télen vagy tavasszal alaposan összetörheti valaki a szívedet, és idő kell a felépüléshez. Nyár derekán, végén már fordul is a kocka...



Szakmai előmeneteleddel összefüggésben jobb, ha nem kapkodsz, mert bár érkezik csábító ajánlat, gyorsan kiderülhet, az valójában egy csapda. Az elhamarkodott döntések kerülendők.

Kecske2021 remek évnek ígérkezik – gyakorlatilag bármi, amin módosítani szeretnél, amit javítanál, amit felemelnél vagy épp bővítenél, az sikerülni fog. Még jobb hír az, hogy nem kell a pozitív végkifejletekért erőlködnöd, elég csupán szorgalmasnak és elkötelezettnek lenned. Az előbbi iránymutatások nem okozhatják azt, hogy leülsz a fotelba és várod a sült galambot! A hozzáállásodon múlik minden. A pozitív energiák önmagukban nem elégségesek. Nem kell kapkodni, de ráérős sem lehetsz. Az arany középút lesz a jó választás még jelentős döntések esetén is. Szakmai téren látványosan megnőnek az esélyeid, kiemelkedhetsz a szürke tömegből, magasabb pozíciót szerezhetsz, emellett egy saját vállalkozás elindítása is végre aktuálissá válhat.



Pénzügyek terén át kell gondolnod, mi a Bivaly évének legfontosabb célja. Tartsd kézben ügyeidet, csökkentsd a kiadásokat, kerüld a hitelt. Ingatlanügyek ráérnek május után.



Szerelmi téren azt fogod érezni, hogy neked kell módosítani, fejlődni, megértőbbé válni. Fény gyúl az alagút végén, s megérted, mi volt, ami eddig nem működött, így jöhet a kiteljesedés.



Munka fronton magad sem akarod elhinni azokat a különleges fordulatokat, amik történnek körülötted. Állást keresel? Találsz! Magasabb pozícióra vágysz? Megkapod!

Majom

Habár 2020 talán nem volt számodra roppant kellemetlen, de azért nem kívánod vissza – igaz? Lassan jössz lendületbe 2021-ben, március végéig még keresgéled a kapaszkodókat, és igazából azt is elviseled, ha csak lassan haladsz előre. Sok a kérdésed, s a várt válaszok csak késlekedve érkeznek meg. Sok embernek elmondod, mit szeretnél, merre mennél, de mintha a falnak beszélnél... Az ötleteid nem találnak meghallgatásra, ám áprilisban fordul a kocka, s ahogy egyre többet süt a nap, egyre inkább érzed, hogy jó úton jársz. Rá kell döbbenned arra, hogy szabadon kell engedned a fantáziádat, s ha muszáj, hát egyedül kell elindulnod az ismeretlen úton. Nem kell sokat várnod arra, hogy valaki vagy akár többen is csatlakozzanak hozzád célod felé.



Pénzügyek terén minden körülmény adott a vállalkozásod fejlesztéséhez vagy elindításához. Április és az őszi szezon kiváló adás-vételekhez.



Szerelmi téren érdemes formálni meglévő kapcsolatodat, hogy öröm legyen minden együtt töltött nap. Még keresed a nagy át? Júniustól minden adott a sikerhez.



Munka fronton megterhelő, fárasztó év lesz 2021, s csak áprilistól várhatsz pozitív visszacsatolásokat. Sebaj! Ami késik, nem múlik!

KakasAkkor lehet ez az év számodra felemelő és sikert hozó, ha kellően előrelátó leszel. Fontos lenne megtervezni a célokat és az odavezető utat. Ajánlott másokkal együtt dolgozni, így a siker is átütőbb lehet. Több függő ügyet magaddal cipeltél 2020-ból, ezeket kell előre sorolnod és sürgősen a végükre járnod. Ezek ellopják az energiádat, ám, ha rendezed mindet, csak a jövő felé kell tekintened. Nem érdemes márciusnál tovább húzni bármelyik régi ügyet, ha kell, kérj külső segítséget. Új és ígéretes kilátásokkal csábít ez az esztendő, áprilistól beindulnak a fogaskerekek, s ha akad is egy-két porszem a rendszerben, azoktól is meg tudsz szabadulni. Minden körülmény adott munkahelyváltáshoz, vállalkozás fejlesztéséhez, külföldre költözéshez. Keresd az új lehetőségeket, érdeklődj, kérdezz, nyisd ki a szemeidet és őszre meg fogod látni azt, amit keresel.



Anyagiak terén mindenképpen gyarapodni fogsz, inkább ennek mennyisége a kérdés. Elégedj meg azzal, amit a sors felkínál, mert így mindig lesz annyi, amennyi épp szükséges.



Szerelmi téren muszáj aktívvá válni és kezdeményezni – akár meglévő partnerednél, akár kiszemeltednél. Csak mondd ki, mit érzel... a válasz sem várat majd magára.



Munka terén többet kell vállalnod, akár túlórák és hétvégék beáldozásával. Minden befektetésed megtérül év végére.

Kutya2020 nem volt könnyű számodra, s bár elkönyveltél sikereket, de nem olyan mennyiségben, mint azt tervezted. 2021 első negyedévében még adódnak akadályok, amiket meg kell másznod, viszont a meleg idő megérkezésével remek, egyben kecsegtető lehetőségek sorakoznak fel előtted. A legjobb hír az, hogy válogathatsz az ajánlatok között – mindegy, hogy milyen életterületet érintsenek. Tanulni is érdemes, vagy bevállalni olyan feladatot, amiben nincs túl sok tapasztalatod. Épp ez utóbbi által érhetsz el kiemelkedő sikert és zsebelhetsz be rengeteg elismerést. Járt utat járatlanért nem cserélünk le? Hát, dehogy nem! Te váltasz és olyan ösvényeket fedezel fel, amik elvisznek a vágyott célig. Tele leszel kreativitással és lelkesedésed töretlen lesz az év nagy részében.



Pénzügyek terén jelentős pálfordulásod lesz. Egyre kevésbé lesz a pénz fontos, és egyre kevésbé akarsz új és újabb dolgokat megszerezni magadnak a pénz segítségével.



Szerelmi téren kiemelkedően jó időszakot ígér július, szeptember és december hava. Amit érzel, azt cselekedd meg!



Munka fronton az álláskeresők meglepő gyorsasággal találnak maguknak új kihívást. Aki most kap ajánlatot, esetleg váltana, hosszú távra tervezhet.

Disznó

Egyértelműen jó hír számodra az, hogy ami elmaradt 2020-ban, az megérkezik 2021-ben. Bár belül azt érezheted, hogy hónapokat vesztettél el az életedből, de hidd el, szépen visszakapsz mindent. Lesznek ugyan szélsőséges pillanatok, ugyanis te másoknál jóval tempósabban szeretnél haladni, s el kell döntened azt, hogy állandóan bevárod a többieket, vagy a magányos farkas szerepét magadra öltve utat törsz az ismeretlen felé. Adódik olyan helyzet, amikor csakis magadra számíthatsz, de lesz olyan, amikor kell a külső segítség és az összefogás. A benned rejlő elhivatottság és céltudatosság elvisz a célig. Érdemes szelektálni, és kevesebb dolog mellett elköteleződni, de azt a legnagyszerűbb eredménnyel zárni. A kapkodást kerüld el, lassan járj, s tovább érsz!



Anyagiak terén a gyarapodás egyértelmű, de bánj jól a megszerzett javakkal. Ne költekezz és legfőképpen ne add kölcsön azt, ami már a tiéd.



Szerelmi téren most nem lesz trendi a rámenősség. Ha nagyon nyomulsz, visszautasításban lesz részed. Hidd el, minden megérkezik a maga idejében. A nagy ő is!



Szakmai előmeneteledben nem lesz megállás március és szeptember között. Sok elismerésben és dicséretben fogsz részesülni.