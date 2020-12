Tudni lehetett, hogy a Kossuth-díjas énekesnő és lánya, Marika kapcsolata nem felhőtlen. A viták miatt alig tartották a kapcsolatot. Idén azonban megtört a jég. Marika büszkén és boldogan osztotta meg, hogy kilenc év óta először ünnepelték együtt a karácsonyt édesanyjával, ami egyben azt is jelenti, hogy szent a béke. Most pedig azt is elárulta, miképp történt a békülés.