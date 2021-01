A skandináv nők imádják a természetet és ez a bőrápolási szokásaikban is megmutatkozik. Mutatjuk a legjobb trükkjeiket, amiből a férfiak is tanulhatnak!

Nem véletlen, hogy a szinte minden skandináv nőnek hibátlan, sugárzó az arcbőre. Ehhez természetesen az a kiegyensúlyozottság is hozzájárul, amiben a skandináv országok lakói élnek, ám a hozzáállás nem minden! Vannak különleges bőrápolási szokásaik: nem csak a divatban és a lakberendezésben, a szépségápolásban is kedvelik a minimalista, letisztult dolgokat. Most megmutatjuk, mi az, amire kiemelten figyelnek.

1. A kevesebb több

A skandináv nők nem csak a divatban szeretik az egyszerűséget, a szépségápolási rutinjukat sem bonyolítják agyon. Kevés terméket használnak, olyanokat, amelyek kevés összetevőből állnak, természetes alapanyagokból készítik őket, lehetőleg vegánok.

2. Sok folyadék

A kemény, jéghideg északi levegő gondoskodik arról, hogy az arcbőrük hamar kiszáradjon. A skandináv országokban ezért különösen figyelnek arra, hogy olyan arcápolási termékeket válasszanak, melyek jól pótolják a nedvességet. Az arckrémekesetében rendkívül fontosnak tartják, hogy aloe verát tartalmazzanak. Az aloe vera gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő hatású, segíti a bőr regenerálódását és hámosítását is. Bármilyen arcbőrre használható, kisimítja a bőrt, feltölti nedvességgel és vitaminokkal, üde színt ad a sápadtság helyett. A pattanásos bőrt nyugtatja, fertőtleníti, hámosítja, kiegyensúlyozza a faggyútermelést.

3. Természetes olajok

A skandináv nők előszeretettel használnak természetes olajokat, amiket az arckrémeikhez kevernek. Ezzel érik el, hogy a bőrük mindig frissnek, feszesnek hat. A vízhiányos bőrre a legjobb az avokádó olaj, ami ráadásul az UV-sugaraktól is véd. Lassítja az öregedési folyamatokat és tele van antioxidánssal. Fontos "vivő" tulajdonsága is van: az arckrém hatóanyagait eljuttatja a mélyebb rétegekbe.

4. Alapos tisztítás

Északon semmire sem tartják a peelinges kezeléseket, kerülik az erős kémiai anyagokat. A peelingkészítmények általában apró műanyag golyócskákat tartalmaznak, ezek távolítják el a szennyeződéseket. Az arc lemosásával a mikroműanyagok a lefolyóba kerülnek, onnan pedig a környezetbe, a vizekbe jutnak. Káros anyagokat tartalmaznak, olyan oldószereket, melyek nem bomlanak le, rossz hatással vannak az immun-, ideg- és hormonrendszerre, sőt rákot is okozhatnak. Ehhez társulnak még a különböző szintetikus anyagok, amiktől illatos lesz vagy éppen habzik egy kozmetikum. Éppen ezért a skandináv nők nem tesznek mást, mint hogy minden este langyos vízzel és egy puha szivaccsal mosnak arcot. Aki ragaszkodik a pellinghez, az maximum finomszemű barna cukorral és egy kis olajjal radírozza le a bőrét.