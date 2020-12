Köllő Babett csillogós ruhában, egy óriási lufival készült az év utolsó napjára, és azt is elárulta, hol fogja tölteni a szilvesztert.

"Este max pizsiben fogok hemperegni a tévé előtt. De nyugtat a tudat,hogy akár kinézhetnék így is."

Király Viktor és felesége, Anita egy közös fotóval búcsúznak az óévtől:

Mádai Vivien elgondolkodtató sorokkal, és egy nyári fotóval búcsúzik a 2020-as évtől.

"Nehezen engedek el dolgokat, az utolsókig kapaszkodom, mondhatni függő vagyok... állítólag 2020 az elengedés éve. Az biztos, hogy nagy tanító volt, soha nem volt ennyire komplikált, fájdalmas, és érzelmes 12 hónap, mint a mostani. És közben annyi szép, és csodás dolog is történt, amitől a végén mégiscsak azt mondom, minden nehézségével együtt rengeteget adott. Az elmúlt évekhez hasonlóan az éves hálálkodásom azt hiszem idén is valid. Sőt talán most az a leginkább..."