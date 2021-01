Az énekesnő 16 évvel ezelőtt fogadta örökbe azt a boston terriert, akinek ő volt az utolsó esélye: az elaltatás várt volna rá, ha gazdi nélkül marad.

Seven Texasból érkezett az akkor Los angelesben élő Lindához. A gyenge, beteges kutyust gazdája elhalmozta szeretetével, törődésével és persze a legjobb vitaminokkal, kutyaeledellel.

A problémák 7 éve kezdődtek, amikor Seven hirtelen daganatos lett, apró pici csomók lettek a bőre alatt és emiatt meg kellett műteni. Ezt követően pedig epilepsziás lett - mesélte Király Linda a Blikknek, aki megosztotta azt is, milyen egy epilepsziás kutyával az élet.

„Éppen rohamot kapott, de én akkor még nem tudtam, hogy mi történik. Tehetetlenül álltam, nem tudtam mit csinálni. Azt láttam, hogy a kutyám dölöngél, aztán hányni kezd, majd teljeserőből nekifutott a falnak, aztán eldőlt és rángatózni kezdett, bepisilt és bekakilt. Rémisztő élmény volt, nagyon megijedtem! (...) Egy 16 éves kutyánál bármelyik roham végzetes lehet sajnos. Az elmúlt időszakban pedig folyamatosan jöttek a rohamok. Volt olyan, hogy napi öt rohama is volt, nagyon aggódtam érte! Szerencsére azonban hatnak a gyógyszerek és most jól van Seven, annak, amit meg a doki mondott kifejezetten örültem."