A celeb és a rapper kapcsolatát az elmúlt évben több megpróbáltatás is érte. Úgy tűnik, mostanra menthetetlenné vált az egykor sírig tartónak vélt szerelem - írta meg a Vanity Fair.

Kim az egyik legkeresettebb sztárügyvéddel, Laura Wassert-tel vette fel a kapcsolatot, aki a korábbi években Angelina Jolie-t és Heidi Klum-ot is képviselte a bíróság előtt. A cikkből az is kiderül, hogy West már az ünnepeket is távol töltötte a családjától.