"Nagyon örülnék már, ha visszakapnánk ugyanazt az életet, ami eddig volt..."

- kezdte Ádám.

Mint mondja, vasárnap megnyerte a Sztárban sztárt, hétfőn pedig már jött a bejelentés, hogy vége mindennek. Ádám azt hitte, decemberben már a siker hullámán úszva újra koncertezhet, de nem panaszkodik, a rázúdúlt szabadidőben dalokat készít, és egyetemi vizsgáit teljesíti.

"Nem tudom, kik a csoporttársaim, egyszer sem találkoztam velük, mert online oktatás van (...)"

- részletezte Ádám, aki Curtisről is beszélt.

"A barátság még most is meg van, nagyon megszerettük egymást, napi szinten beszélünk egymással. Ennek a gyümölcse egy dalban is megmutatkozik majd, február elején fog kijönni a közös dalunk, aminek az lesz a címe, hogy "Ez vagyok én."