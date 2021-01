Nem is gondolnád,hogy mennyi mindenre jó a tojás. Ha gyorsan szeretnél megszabadulni a pluszkilóktól,akkot ezt neked találták ki - írta a Bors.

Látványos hatást érhetsz el a tojásdiétával, amely nem csak nagyon egészséges de laktató is. A tojás nemcsak fehérjében gazdag, de vitaminokban is bővelkedik, ráadásul kellő energiát is biztosít számodra. Mutatjuk a mintaétrendet.

A diéta hossza 2 hét, és bár tökéletesen gondoskodik a megfelelő tápanyagbevitelről mégis azt javasoljuk, hogy ennél tovább ne diétázz. Ha esetleg mégis úgy döntesz, hogy folyatatni szeretnéd tarts egy kis pihenőt mielőtt újra belevágsz.

HÉTFŐ

Reggeli: 2 főtt tojás, 1 grapefruit

Ebéd: 2 szelet teljes kiőrlésű lisztből készült kenyér, gyümölcs

Vacsora: nagy adag saláta, csirke

KEDD

Reggeli: 1 grapefruit, 2 főtt tojás

Ebéd: saláta vegyes zöld levelekből, csirke

Vacsora: zöld saláta, 1 narancs, 2 főtt tojás

SZERDA

Reggeli: 1 grapefruit, 2 főtt tojás

Ebéd: alacsony zsírtartalmú sajt, 1 paradicsom, 1 szelet teljes kiőrlésű kenyér

Vacsora: saláta és csirke

CSÜTÖRTÖK

Reggeli: 2 főtt tojás, 1 grapefruit

Ebéd: gyümölcs

Vacsora: saláta és párolt csirke

PÉNTEK

Reggeli: mint előző nap

Ebéd: párolt zöldségek, 2 főtt tojás

Vacsora: saláta és grillezett hús vagy hal

SZOMBAT

Reggeli: mint előző nap

Ebéd: gyümölcs

Vacsora: párolt csirke vegyes zöldséggel

VASÁRNAP

Reggeli: 1 grapefruit és 2 tojás

Ebéd: paradicsomsaláta, párolt zöldségek és csirke

Vacsora: párolt zöldségek