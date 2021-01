Az énekesnő egy újabb kiskutyát vett magához, úgy érzi, senkitől nem kap annyi szeretetet, mint az állatoktól. Korábban félt a szingliségtől, de most kiegyensúlyozottabb, mint valaha.

Új taggal bővült Király Linda családja, a 11 hónapos Boston terrierrel, Brooklynnal. Az énekesnőnek már van egy ugyanilyen fajtájú kutyája, aki sokat betegeskedett az utóbbi időben. A sztár ezért megígérte neki, ha jobban lesz, kap egy kistestvért.

„Seven tizenhat éves, epilepsziás és szívbeteg. Az utóbbi időben sajnos nagyon rossz állapotban volt, nem egyszer rám hozta a frászt. Orvosról orvosra jártam vele, úgyhogy megígértem neki: ha egy picit is jobban lesz, azon nyomban kap egy kistestvért" – mesélte Linda a Blikknek.

Szerencsére a négylábú szép lassan elkezdett gyógyulgatni, így a sztár beváltotta az ígéretét, és most már Brooklynnal együtt hárman alkotnak egy családot.

„Az állatok annyi szeretetet adnak, mint a világon senki. Úgy érzem, most velük teljes az életem, még ha férfifronton annyira nem is állok jól. Két éve lett vége a kapcsolatomnak, és kiegyensúlyozottabb vagyok, mint valaha. Tizenhat éves korom óta folyamatosan párkapcsolatban éltem, így eleinte féltem a szingliségtől, de komolyan mondom, szárnyalok" – vallotta be Linda, aki mindenkinek azt tanácsolja, ha már nem érzi jól magát a párkapcsolatában, ne féljen kilépni.