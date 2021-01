Már szeptemberben felröppent a hír, hogy Tóth Andi ismerkedik valakivel, de akkor nem akart róla beszélni. Most viszont egyre több időt tölt egy titokzatos fiatalemberrel ezt pedig Instagram-oldalán is felvállalta.

Szabó Ádámmal való szakítása óta Tóth Andi diszkréten kezeli a magánéletét, arról sem akart sokat elárulni, hogy szeptemberben elkezdett ismerkedni egy férfivel, aki ráadásul egy virágcsokrot is küldött neki a Sztárban sztár öltözőjébe.

„Most van Andi életében egy férfi, akivel randizgat. Nem híresség, egy civil pasi csapja a szelet neki. Jól érzik magukat egymás társaságában" - mondta akkor a Ripostnak Andi egy ismerőse.

Most viszont Instagram-oldalán az látható, hogy az énekesnő egy Zoltán nevű férfival múlatja az időt. Legutóbb sétálni voltak az erdőben, és be is taggelte partnerét, akiről azt gyanították, hogy ugyanaz a gáláns úriember lehet, aki meglepte anno a rózsákkal. A Ripost szerint a férfi a TV2-nél dolgozik, itt ismerkedtek meg.

Ám Andi az Instagramon közölte, Zoltánnal csak barátok, és ez így is marad. Még mindig nyitott tehát a kérdés, hogy most szabad-e a csinos sztár vagy pedig sem?