A tokiói olimpiára való felkészülése miatt még gyermeke születéséről is lemaradt az élsportoló. Most hosszas mérlegeslés után úgy döntött, nem akarja többé családját háttérbe szorítani a sport miatt. Húsz év után, úgy érzi most jött el a búcsú pillanata.

Nagyon sok mindent köszönhetek a sportnak, de én most abbahagytam.

- Mondta Miki a Fókusznak adott interjúban.