Habár sokkal könnyebben elérhető cél lenne az, ha öregedni és ráncosodni szeretnénk, szeretjük a kihívásokat, ezért a legtöbben inkább a feszes arcbőr megtartásáért folytatnak kisebb-nagyobb küzdelmeket. Egészen biztosan nem olyan vérremenőt, mint a Jól áll neki a halál című filmben, és olyan hatásos csodaszérum sincs egyelőre a birtokunkban, azért vannak dolgok, amikkel érdemes próbálkozni. Nem várhatjuk, hogy éveket fiatalodunk, de azt igen, hogy ápolt és élettel teli lesz a bőrünk. Nem csak az évek nyoma látszódik meg az arcunkon, hanem a stressz, a hektikus életmód, a nem kiegyensúlyozott táplálkozás vagy éppen az alváshiány is nyomot hagy rajtunk kortól függetlenül. A szemek és a száj körül egészen hamar megjelenhetnek a finom vonalak, majd a szemöldökünk között is mélyülnek a barázdák, és egyáltalán nem túlzott hiúság, ha szeretnénk ezeket kevésbé hangsúlyosabban látni. Amennyiben nem szeretjük az előre erre a célra készített kozmetikai termékeket, vagy éppen csak szeretünk néha azzal bíbelődni, hogy magunknak keverünk ki különböző pakolásokat, akkor íme, néhány recept a puha, finom és feszesebb arcbőrért.



CitromléA citrom több szempontból kiváló alapanyaga a házi krémeknek és maszkoknak, mivel sok C-vitamint tartalmaz. Ez pedig olyan antioxidáns, amire a bőrünknek nagy szüksége van. A bőrvilágosító hatása miatt pedig az öregedési foltokkal is képes felvenni a harcot. A szeplősöknek azonban vigyázniuk kell, amennyiben nem akarják halványítani a pöttyeiket. Akár önmagában is használhatjuk, de mézzel kombinálva még jobb eredményt érhetünk el.

Banános maszkA banán nemcsak finom, a szépségünkért is hathatósan bevethető. Ez is segíti a bőr kiegyenlítését, a benne található A-vitaminnak köszönhetően. Nem is feltétlenül szükséges más összetevőt adnunk hozzá, ha gyors maszkot szeretnénk, akkor elég összetörnünk a banánt, és 15-20 percig pihentetni a bőrünkön. Hozzáadhatunk azonban egy kevés kókusztejet is, ami pedig rendívül jól hidratálja a bőrünket, csak arra kell ügyelnünk, hogy organikus terméket válasszunk.



Uborka és túróEz a párosítás nemcsak finom. Azt már régóta tudjuk, hogy az uborka egészen kiválóan hidratálja a bőrünket. Csökkenti a szem alatti duzzanatokat és a karikákat, és megőrzi a bőr egészségét. A túróban lévő tejsavnak pedig enyhe hámlasztó hatása van, amely a bőr fiatalításában segít. Ebből a két összetevőből kiváló arcmaszkot készíthetünk: keverjünk össze fél csésze túrót két teáskanál reszelt uborkával. Kenjük fel a megtisztított arcbőrre, és hagyjuk hatni 20 percig.

PapayaUgyan ez nem található meg általában minden kamrában, érdemes vele kísérleteznünk. Erős antioxidáns hatású, és sok A-vitamint tartalmaz. A benne található enzimek feszesítik a bőrt, és az elhalt hámsejtektől is segítenek megszabadulni. Ezt is kombinálhatjuk citromlével, vagy éppen banánnal esetleg kókusztejjel is, de összepépesítve magában is kiváló.