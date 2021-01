Annyi rosszat hallani a randioldalakról, hogy az ember kétszer is meggondolja, regisztráljon-e egy ilyenre. A rémtörténetek azonban ne vegyék el senkinek a kedvét a próbálkozástól, ha ugyanis nem feltétlenül úgy állunk hozzá, hogy biztosan megtaláljuk életünk párját, hanem egyszerűen csak úgy, hogy új embereket ismerünk meg, akkor igazán élvezetes is lehet. Íme, néhány ok, hogy te is kipróbáld.

Ha olyan ember vagy, aki inkább a személyes ismerkedést részesíti előnyben, és nagyobb kedvvel kavarodik beszélgetésbe egy bárban, egy koncerten vagy éppen a bolt sorai között, érthető, hogy ódzkodsz az online ismerkedéstől. Ráadásul nagyon kevés olyan történetet hallani, amely online ismerkedéssel kezdődött és boldog véget ért. Tény, hogy nagyon nehéz egy-két fotó és néhány sor alapján eldönteni, hogy valaki tetszik-e, és sokan rendkívül személytelennek tartják, ugyanakkor egy bárban, vagy egy koncerten is elsősorban a külső alapján ítélkezünk azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben annyiban biztosak lehetünk, hogy az illető úgy néz ki, ahogy. Vagyis egy rizikófaktorral kevesebb, de ettől függetlenül az online ismerkedés sem ördögtől való. Kalandos és izgalmas élmény is lehet, ha adunk neki egy esélyt, és nem vesszük a kelleténél sokkal komolyabban. Íme, néhány indok, hogy te is kipróbáld.



Jelenleg nem nagyon van más útAz első és legfontosabb, hogy ezekben az időkben nincs is nagyon más lehetőség. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy az utcán vagy a boltban találkozhatunk csak emberekkel, és mivel mindenkin maszk van, sokkal többet látunk valakiből a randiappokon, mint a való életben. Persze az is kérdés, hogy érdemes-e egyáltalán most ismerkedni, amikor a klasszikus randizás teljesen kizárt. Azzal azonban nem sokat veszthetünk, ha regisztrálunk, és hosszabban „beszélgetünk" egy-egy kiszemelttel.



Sokkal több emberrel találkozhatszA dolgos hétköznapok és a felnőttlét velejárója, hogy az ember baráti társasága kissé beszűkül, és többnyire ugyanazokon az útvonalakon közlekedik. Így sokkal nehezebb új embereket megismerni, ebben is sokat segít az applikáció. Olyan személyekkel is összehozhat a sors algoritmus, akikkel egyébként valószínűleg nem sikerülne összefutni még akkor sem, ha hasonló az érdeklődési kör.



Sok gyakorlásra ad lehetőségetAz ismerkedés is olyasmi, amibe bele kell jönni. Minél több emberrel találkozunk, annál kevésbé izgulunk, és annál inkább tudjuk önmagunkat adni. Nem egyszerű ugyanis egy teljesen ismeretlen emberrel elkezdeni a kommunikációt, ezért is jó, ha az egész írásban kezdődik, hiszen akkorra már tudunk egyet és mást a másikról, így sokkal egyszerűbb dolgunk van. Ráadásul minél több embert ismerünk meg, még ha egy kicsit is, annál jobban körvonalazódik bennünk, hogy mit akarunk, mire vágyunk, és mennyi kompromisszumot vagyunk hajlandóak megkötni. Ugyan ez a legkevésbé sem természetes szituáció, de nagyon előnyös olykor új dolgokat kipróbálni.



Habár lehet, hogy nem így találjuk meg életünk párját, de arra is van esély, hogy igen, amennyiben hajlandóak vagyunk kipróbálni. A rossz randik vagy abszurd beszélgetések történetével pedig szórakoztathatjuk a barátainkat és önmagunkat is, ha nem vesszük túlságosan komolyan.