Újra munkába állt a babázás után, ismét édesapjával vezeti a Családi kör című magazinműsort, ami már nagyon hiányzott neki, de azért furcsa érzés volt elszakadni a gyerekektől.

„Szuper érzés volt visszatérni a Családi körbe! A csapat hihetetlen szeretettel várt és jó volt így is családi körben lenni. Apával is nagyon hiányzott már a közös munka: ott folytattuk, ahol abbahagytuk. Jó érzés volt, hogy neki is hiányoztam arról a kanapéról. A beszélgetések pedig beszippantottak.

Az egyik téma a késői gyerekvállalás volt, ahol azt hiszem egyszer hangosan fel is sóhajtottam, hogy 'jaj de hiányoznak a gyerekeim'. Ez csak úgy kiszakadt belőlem, mivel most volt az első olyan alkalom, hogy pár órára elszakadtam a picitől. Persze, tudtam, hogy jó kezekben van, hiszen az apukája vigyázott rá"- mesélte a sztár a Blikknek.