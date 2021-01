Az énekesnő az életmódváltás jegyében nemcsak magától, de szeretett kutyájától, Nuggettől is megvonja a húst és minden más, állati eredetű ételt is. Úgy tudni, Perry a négy hónappal ez előtt döntött úgy, hogy eljött az idő a változtatásra, ám sokan ellenzik, hogy erre kényszeríti imádott kedvencét is, akinek kétségtelenül nagy szüksége lenne a húsra.Úgy vélik ez már állatkínzás.

„95 százalékban készen állok arra, hogy teljes mértékben vegán legyek... Ezen az úton elkísér engem a kutyusom, Nugget is, aki négy hónapja próbálkozik. Imádkozzatok értünk"

– írta az énekesnő