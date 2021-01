Őszintén mesélt arról a visszavonult kajakos, hogy mennyire rossz döntésnek tartja utólag, hogy elkezdett doppingolni. Önéletrajzi könyvében kendőzetlenül le szeretné írni, hogy miken ment keresztül.

„Ha most felpofoznának, hogy 'ez egy álom volt, kelj fel!', akkor abbahagynám, és nem csinálnám, mert nem ér annyit az egész. Ebből a sportból abszolút jó szájízzel, jó érzéssel szálltam ki, én nem haragszom senkire. Ugye volt egy doppingesetem, ott egyedül én voltam a hibás, az az én saját butaságom volt. Szeretném az embereknek átadni, hogy egy fiatal, tehetséges sportoló hogy jut el oda, hogy mondjuk szerekhez nyúljon" – mondta el a Sport 24-nek az egykori kajakos.

Azért is szeretné elmesélni a történetét, hogy mások is tanuljanak belőle, mert a doppingolásnak igen súlyos testi és pszichés mellékhatásai is vannak.

„Azért én átmentem a mentális részén is, megtapasztaltam, hogy mit okoznak ezek a szerek, a mélydepressziótól kezdve addig, hogy ha nem hagyod abba, akkor belehalsz, ha abbahagyod, akkor elvonási tüneted lesz, hiszen ezek azért szintetikus anyagok, amiket az ember hónapokon keresztül használ. Ha most üzennem kéne bárkinek, a fiataloknak, azt mondanám, hogy ne kezdd el! Ne azért ne kezd el, mert megbuksz egy doppingteszten, és akkor 'hű, mi lesz', hanem a saját magad, és az egészséged miatt ne kezd el!" – mondta a kajakos.

Dudás Miklós bevallotta, nagyon nehéz volt abbahagynia a versenysportot, hiszen az volt az élete. Ám most családja jelenti számára a boldogságot.

„Született egy kislányom, és én abba menekültem bele, hogy vele vagyok éjjel-nappal. A sportolóból átvettem az apukaszerepet, és azzal vigasztalódom, hogy van egy gyönyörű családom, megvan mindenünk, és próbálom ezeket a fontos dolgokat nézni az életben. Mert előbb-utóbb a sportpályafutásnak vége van, és ezt mindenki nehezen éli meg. Mosolyogva nem lehet abbahagyni egy sportot, ahhoz túl sokáig tartott, hogy ne viseljen meg."