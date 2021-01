Szabó Ádámot barátja, Curtis hívta el lőni. Az énekes nem is gondolta volna, hogy ez lesz az új hobbija. Azt mondja, teljesen kikapcsolja őt.

„Curtis barátom felhívott, hogy van e kedvem lőni egy kicsit és én mindig is szerettem volna kipróbálni, szóval alap, hogy igent mondtam rá! Na most ez függőséget okozott már most! Egyszerűen olyan szinte kikapcsoltam egy órára, és elfeledtem minden nyűgömet, bajomat, hogy az valami elképesztő" – árulta el Ádám az Instagram-oldalán.