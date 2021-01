Csak a COVID-19 elleni vakcinában látja a pandémia végét Zámbó Árpy.

Én nagyon bízom ebben az oltásban, ezért természetesen már regisztráltam is! Bízom benne, hogy segíteni fog, mert a maszk és a korlátozások is hasznosak, de hosszú távon csak a vakcina oldja meg a helyzetet. Bármennyire is figyelünk, néha ki kell mozdulnunk vásárolni, ezért is kell minél gyorsabban cselekednünk, hiszen ilyenkor több az esélye, hogy átadjuk egymásnak a vírust. Bízom, hogy ez az injekció újra szabadabbá tesz minket. A zenészeknek most rettenetesen nehéz, mi is érezzük, hogy egyre nehezebben jutunk bevételekhez

- mondta Árpy a Metropolnak. Hozzátette, hogy szeretett édesanyját, Anna nénit jelenleg még a tűztől is óvják, teljes felügyelet van a 94 éves asszony.