Tóth Andi csupán 22 éves, de már most számtalan kritikával találja szembe magát. Az emberek gyakran tartják polgárpukkasztónak a viselkedését, sok kritika is érte, hogy közösségi oldalán a követőit nem az énekesnői tehetségének köszönheti, hanem provokatív fotóinak. Többek között erre is reagált a Blikknek adott interjújában.