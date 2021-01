A mai napig megmagyarázhatatlan és egyben ijesztő jelenségnek tartjuk az alvajárást, és nem tudjuk, mit tegyünk, ha szembe jön velünk egy alvajáró. A tudomány még most sem talált arra egyértelmű választ, hogy miért is alakulhat ez ki. Valószínűleg a mélyalvást szabályozó gének zavaráról van szó, de külső tényezők is befolyásolhatják.