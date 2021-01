Álmai munkáját szeretné megkapni a fiatal tehetség Agárdi Szilvi, ebben segít most neki Tóth Gabi.

Szilvi még nem kapta meg álmai munkáját, de nagyon bízik benne, hogy összefogással sikerült megszereznie.

Még nem beszélhetek róla részletesen, mert még meg sem kaptam a munkát. Először a követőtáboromat kell felhúznom. Fontos, hogy aktív követőim legyenek.

– magyarázta a Borsnak Agárdi Szilvi.

Tóth Gabi aranyos volt, ahogy ráírtam, azonnal megosztotta a profilom. Pedig nem szoros a kapcsolatunk, vele koncerteken találkozunk, és csak néhány szót váltottunk. De Iszak Eszti, Balázs Andi és Gelencsér Timi is segített. Ők is arra kérték a saját követőiket, hogy kövessenek engem is

– mondta a gyengénlátó lány.