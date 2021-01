Fodrász helyett a szerelme festette be Détár Enikő haját!

Péter úgy tűnik mindenben tökéletes társa a gyönyörű színésznőnek, fodrás hiányában még szerelme haját is befesti. A Dancing with the Stars versenyzője az Instagram-oldalán mutatotta meg azt a fotót, amin párja éppen hajfestéket kever.