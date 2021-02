A testszőrzet olyasmi, amitől minden nő próbál szabadulni. Mindegy, hogy tél vagy nyár van, a szőrtelenítés állandó program, ezért nehéz megfigyelni, ha bármilyen változás állna be a szőrszálak állapotában vagy a növekedésükben, pedig ezzel is fontos dolgokat üzenhet a tested.

A testszőrzet ugyan teljesen normális dolog, mégis a legtöbb nő mindent megtesz azért, hogy az összes kis pihétől megszabaduljon. Az emberi testen nagyjából 5 millió szőrtüsző van, ami elképesztő szám, de ennél is érdekesebb, hogy a szőrzetünk állapota sok mindenre utalhat, a közérzetről, de az általános egészségi állapotról is képet adhat.

A szőr mennyisége, színe, sűrűsége, erőssége egyénenként változó, többnyire a génjeink határozzák meg, azonban ha hirtelen valamiben drasztikus változást tapasztalunk, arra érdemes odafigyelnünk, mert jelezheti azt is, hogy a szervezetünkben valami nem stimmel. Íme, azok az okok, amelyek magyarázhatják a testszőrzetünkben bekövetkezett látványos módosulást.

Felborult a hormonháztartás

Az androgén hormonok habár a férfiak szervezetében termelődnek nagyobb mennyiségben, a nőkében is megtalálhatóak. A mellékvesében termelődnek, és a hónaljszőrzet valamint a szeméremszőrzet kialakulásáért is felelősek. A túlzott termelődése azonban káros a nők szervezetére, ennek jele a többi között az is lehet, hogy megerősödik a testszőrzet. Ez nem csak esztétikai probléma, hiszen a hormonháztartás érzékeny egyensúlyának felborulása egyéb egészségi bajokhoz is vezethet.

Vashiány

Ha azt tapasztaljuk, hogy egyre több hajszálunkat veszítjük el, de a hajápolási szokásainkban nem következett be változás, akkor a probléma oka a szervezetünkben keresendő. Vashiányt vagy vérszegénységet is jelezhet. A vas a vörösvérsejtek hemoglobinjában és több enzimünkben is megtalálható, vagyis hiánya sok problémát okoz, a többi között hajhullás is, ugyanis csökken a szövetek oxigénellátása. Megelőzni és kezelni úgy tudjuk, ha odafigyelünk a változatos táplálkozásra, vasat a vörös húsokban, belsőségekben, halakban, babban, borsóban és tökfélékben találhatunk.

A pajzsmirigy nem megfelelő működése

A pajzsmirigy problémáit nehéz diagnosztizálni, mivel olyan tünetekkel jár, amelyek más betegségeknél is előfordulhatnak. A pajzsmirigy által termelt hormon szinte minden szervünk funkcióját befolyásolja. Az életünkhöz szükséges a megfelelő termelődése, de a kevesebb és a több is káros lehet. Ha hajhullást, vagy bőrproblémákat tapasztalunk, az utalhat a pajzsmirigy alulműködésére is, de ez a probléma egyéb tünetekkel is járhat, mint álmosság, hízás, menstruációs zavarok.

Autoimmun probléma

Bizonyos esetekben a testszőrzetben bekövetkezett változások autoimmun betegségek következményei lehetnek. Ilyen esetekben az immunrendszer elkezdheti megtámadni a hajhagymákat, amelyek a haj, a szemöldök és a szempillák kihullását okozhatják.

PCOS (Policisztás ovárium szindróma)

Ez a betegség a hormonháztartást érinti, jellemző lehet a férfi nemi hormonok túlsúlya. Ennek jele lehet a megnövekedett szőrzet az arcon és a testen, ugyanakkor hajhullást is okozhat. Emellett kialakulhatnak bőrproblémák is, valamint túlsúly, rendszertelen menstruáció.