Szinte szárnyal a boldogságtól Dér Heni, aki első gyermekével a 25. hétbe lépett. Az énekesnő már alig várja, hogy édesanya legyen, de addig is kiélvezi a várandósságát. „Nagyon jól viselem a terhességet, sokat edzek, mozgok. Persze ez most egészen másfajta mozgás, nem a 20 kg-os súlyokat emelgetem, hanem kismama jógázom. Megnyújtom az izmaim, amire szükség is van, hiszen a pocak növekedése miatt máshova terhelek. Így gyakrabban áll be a derekam, de ezt leszámítva minden a legnagyobb rendben" – mondta az énekesnő, akinek boldogságát nem mindenki osztja.

Közösségi oldalait ugyanis időről időre elárasztják a gyűlölködő kommentek. Ezért úgy döntött, jogi útra tereli a legfelkavaróbbakat. „Nem úgy terveztem, hogy ezzel kell majd foglalkoznom életem legszebb és legboldogabb időszakában, de olyan kommenteket is kapok, amelyeket el kell kezdeni komolyan venni. Az én és a gyermekem halálát kívánják, szidják az édesanyámat és egyre csak jönnek a gyűlölködő, nyomdafestéket nem tűrő megnyilvánulások. Mindenkinek lehet véleménye, de nem így, ilyen formában, stílusban! Utánajártam mit lehet tenni, ismerem már a jogi utat. Most lementem az ilyen jellegű kommenteket, majd törlöm és tiltom az illetőt. Gyűjtöm ezeket a megnyilvánulásokat és ha végleg betelt a pohár jogi útra terelem a dolgot. Muszáj foglalkozni ezzel a problémával, a social bullying létező jelenség, mindenkit érinthet! Bízom benne, hogy ha most megpróbálunk megálljt! parancsolni ennek, akkor sikerül visszaszorítani mindezt" – tette hozzá a Sláger Reggel műsorvezetőinek Dér Heni.