A Bréking legújabb évadának egyik adásában a valóságshow-król esik szó, azon belül is arról, hogy milyen hatással vannak az ilyen jellegű tartalmak a fiatalokra, azon belül is a nők férfiakhoz fűződő viszonyára. A témában Köllő Babett és Ganxsta Zolee is kifejtette a véleményét.