A csinos színésznő Drew Barrymore volt férje, Will Kopelman újra szerelmes, már el is legyezte kedvesét. A nőt Alexandra Michlernek hívják, és a Vogue egyik vezetője. A párról Kopelman nővére, Jill Kargman írónő mutatott egy közös képet az Instagramon, ott gratulált nekik az eljegyzéshez is.