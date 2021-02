VV Mercinek ma már jó a viszonya az édesanyjával, ám nem annyira szoros, mint kellene, a nő ugyanis anno elhagyta a gyerekeit, amikor szakított azok édesapjával.

„Ez egy elég kényes kérdés, tényleg. Tudom sajnos, hogy nem beszél rólam, ami nekem nagyon fáj. Mercike apjával sajnos nem jöttünk ki jól, és ezt egy idő után már nem bírtam tovább. Az, hogy elhagytam őket, nekem is fájdalmas volt, a szívem megszakadt, de nem tudtam magammal vinni a gyerekeket, nem volt hova. Akkor már Merciék nagyobbak voltak. Ahogy felkerültem Békésre, elkezdtem dolgozni, igyekeztem tartani velük a kapcsolatot, küldtem csomagokat is, amiket kézbesítés hiányában mindig visszaküldött a Posta. A gyerekek most engem tartanak rossz anyának, és ez az ő szemszögükből érthető is" – mesélte Merci édesanyja az nlc.hu-nak.

Noha Merci testvére azt nyilatkozta, hogy nem igazán szeretnének kapcsolatot az édesanyjukkal, a nő szerint most minden rendben van közte és a lánya között.

„Amennyire én tudom, a lányommal semmi gond nincsen közöttünk, eddig is tartottuk a kapcsolatot, ezután is fogjuk. Volt, hogy ő hívott magától, volt, amikor én kerestem. Tartom a kapcsolatot mindegyik gyerekemmel, Barbarával, Rómeóval, Zsoltikával is, legutóbb Mercike születésnapjára csak azért nem tudtam menni, mert eltört a lábam és fekvőgipszem volt. Mercike és Rómeó nagyon anyás volt mindig, a fiam talán a mai napig nem tudja feldolgozni, hogy nem mentem vissza akkor értük, nem vittem el őket az apjuktól. Csak azt nem érti, hogy nem tudtam hova vinni őket, azt meg nem akartam, hogy elvegyék őket, annak semmi értelme nem lett volna."

Volt idő, amikor Merci nála és új párjánál lakott, később viszont mégis visszaköltözött édesapjához.

„Elmondtam Mercikének is, hogy az ajtó nyitva áll előtte, ez így is volt mindig. Lett egy párom, aki már a férjem, született tőle gyerekem. Volt időszak, amikor Mercike hozzám költözött, nálunk lakott pár hónapot, majd kijelentette, ő inkább visszamegy az apjához. Nekem ez a történet elég fájdalmas" – árulta el az édesanya.