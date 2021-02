Ahogy azt megírtuk, óriási izgalmak előzték meg a pillanatot, amikor Benedek Réka és Kővári Viktor csatlakozott a Kihívók csapatához január közepén. Váratlan fordulatokból azóta sincs hiány, legutóbb például Viktor szembesítette társait a sérelmeivel, és tett fel nekik néhány kérdést.

(...) "Viktor is még ezen lovagol, nem tud ezen túllépni... Én nem akartam, hogy ez legyen, és legfőképpen azt nem, hogy Annát is belerángassák a dologba" - mondta Benő, majd Anna is megszólalt, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba.