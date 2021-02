Sokan úgy hiszik, a nőknek könnyebb ajándékot venni Valentin-napon, elég csak rámenni a szívformára, és onnantól bármi jöhet. Ebben lássuk be, van némi igazság, persze hölgye válogatja, hogy a romantika faktor melyik végén áll. A nehezebb feladat egy férfit meglepni valami szerelmes ajándékkal, ami nem túlzó, de nem is általános, mégis olyan, amit nem lehetne máskor adni, mint Valentin-napon.

Tegyünk pontot a tipikus szerelmes meglepetések mondatának végére, és kezdjünk egy új sort!

Ne hidd, hogy virágot csak nők kaphatnak! Ez nem egy ördögtől való dolog, ettől nem adsz rá se szoknyát, se papucsot. Amennyiben csokorral lepnéd meg a párodat, válassz tipikus férfias virágokat: kakastaréj, kála, kardvirág, papagájvirág. Egy maszkulin csokor elkészítését rábízhatod egy jó virágkötőre is, de érdemes figyelni arra, hogy rezgő virágféle ne legyen benne – ami ugye lágyítaná -, a dúsító növények esetén domináljon a zöld, a papír és a szalag színeiben pedig kerüld az élénk, rikító árnyalatokat.

A cserepes virág is remek választás, feltéve, ha szerelmed szereti maga körül a növényeket. Sose olyat válassz, ami neked tetszik, a sok színes virágot hozó helyett a nagyobb, látványosabb levelekkel rendelkező növény mellett dönts. Remek választás lehet az agglegénypálma, a sárkányfa, a fodros pálma vagy valamilyen páfrány. Ezekben az is szuper, hogy kevés gondozást igényelnek, és többségük remekül érzi magát kevés természetes fény mellett is.

Amennyiben úgy érzed, szerelmed nem értékelné a virágcsokrot vagy a cserepes növényt, válassz számára valami igazán egyedi és személyre szóló ajándékot Valentin-napra.

Készíts egyedi QR kódot! Már ingyen is találsz olyan felületet, ahol saját titkos üzenetet, rövid szerelmi vallomást rejthetsz el. Ezt aztán rányomtathatod lényegében bármire, de önmagában, egy borítékban elrejtve is tökéletes és igen meglepő szerelmes ajándék. Válassz mellé egy finom bort, desszertet, parfümöt, és így egyben add át február 14-én szerelmednek.

Állíts össze személyes ajándékcsomagot, de kicsit másként! Nem kell hozzá más, csak egy szép doboz vagy fa láda, és pár olyan apróság, aminek láttán tudni fogja a kedvesed, hogy te ismered őt a világon a legjobban. Ne kezdj őrült vásárlásba, készíts listát azokról a dolgokról, amiket szenvedélyesen szeret, amikre vágyna, amik őt jellemzik. Ezután válassz ki ezekből 5-6 dolgot, és keress hozzájuk olyan kézzelfogható tárgyakat, amik jól szemléltetik őket.

Adj neki valamit a múltadból! A romantikusabb típusú férfiak imádni fogják, ha megosztod velük a múltadat, a gyermekkorodat. Lehet ez egy kedvenc alvós plüss állatka, egy kislányként viselt ruhadarab vagy ékszer. Ez csak akkor arathat átütő sikert, ha valóban szóba került már köztetek a közös jövő gondolata. A jelent már megosztod vele, a jövőt tervezed, és ezáltal a múltad egy darabját is neki adod.