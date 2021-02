Egy új családtag érkezése, mindenki számára izgalmas és eseménydús időszakot jelent. Ha négylábú kedvencünk is velünk él, akkor bizony őt is fel kell készítenünk az új jövevény érkezésére.

A jól tartott és nevelt kutyusok esetében nagy általánosságban semmilyen problémát nem okoz a baba érkezése, nagyon hamar hozzászokik a jelenlétéhez és ahhoz is, hogy ezentúl ő lesz inkább a középpontban. Sőt! Az idő előrehaladtával kedvencünk rajongásig fogja szeretni a babát.

Ahhoz, hogy minden gördülékenyen és zökkenőmentesen menjen, van néhány szabály, amit nem árt vagy inkább ajánlott betartani.

Hazaérkezés előtt:

Gondoljunk csak bele! A baba érkezése a kutya életében is nagy változásokat fog eredményezni. Ha eddig ő volt a kis kedvenc, akit állandóan babusgattunk, akkor érezni fogja, hogy ez megváltozott. Előfordulhat, hogy lesznek a lakásban olyan helyek, ahonnan ki lesz tiltva. Az is esélyes, hogy többször tiltjuk el a már megszokott tevékenységeitől, és szidást is többet fog kapni a baba miatt.

Ezekre nem árt előre felkészülni. Ha tudjuk, melyek azok a helyek, ahová nem mehet majd be a kis kedvencünk, kezdjük már el a baba érkezése előtt fokozatosan kiszoktatni onnan - így nem lesz drasztikus a változás.

Ha eddig felmehetett a kanapéra, de a baba érkezése után nem érezzük ezt biztonságosnak, állítsuk fel a kanapé-szabályt, ami annyit tesz, hogy a kutya jóváhagyás nélkül nem ugorhat fel.

Ha eddig nem, vagy csak minimális időt volt otthon egyedül a kutya, szoktassuk hozzá ahhoz is, hogy bizony néha otthon kell maradnia több órát is. Lesznek olyan programok ugyanis, amikre nem vihetjük magunkkal.



A kutyák nagyon érzékenyek, így kezdjük el minél hamarabb az átszoktatásukat, hogy ne legyen nagyon drasztikus a váltás számukra és ezt ne tulajdonítsák a babának.

Fontos, hogy megtudjuk, hogyan viszonyul a kutyánk a kisbabákhoz. Ha még nem találkozott soha babával ezelőtt, tegyünk próbát ismerősökkel és térképezzük fel, vajon milyen az első benyomása róluk.

Kaphatók olyan cd-k, amik babahangokat játszanak le, ezeket sem árt előre megmutatni az ebünknek, hogy hozzá tudjon szokni az eddig számára ismeretlen zajokhoz.

A felkészülés fontos, de legalább annyira fontos az is, amikor megérkezik a csöppség.

Hazaérkezés után:

Mielőtt hazaérkezünk a picivel a kórházból, az apukával küldjünk haza a kutyusnak egy a baba illatát tartalmazó kis rongy darabot, hogy előre megismerkedhessen vele és a találkozásnál már ismerős legyen számára az illata.

Amikor otthon vagyunk, a lehetőségekhez képest vonjuk be a kutyust is a babás programokba. Ne zárjuk el teljesen a picitől, hagyjuk, hogy ismerkedjen vele, tisztes távolból, de kellő közelségből.

Ne feledjük! Hiába a legjámborabb jószág a mi kis négylábú kedvencünk, felügyelet nélkül ne hagyjuk magára a pici babával, mert bármilyen nem várt helyzet adódhat, ami megijesztheti a kutyát.