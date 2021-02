A sztárok élete nem csak játék és mese, pedig hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ők mindig megkapják, amit akarnak. A szívnek azonban nem lehet parancsolni, és bizony még a legnagyobb hírességekkel is előfordul, hogy hiába szeretnek, érzéseik nem találnak viszonzásra. Sok múlik ugyanis az időzítésen! Íme, azok a celebszerelmek, amelyek nem teljesedtek be, és valószínűleg már nem is fognak.

Nicole Kidman és Jimmy Fallon

Volt idő, amikor Nicole Kidman szíve Jimmy Fallon műsorvezetőért repesett, de a kettejük románca sosem teljesedett ki, nem élték túl az első randit. Erről a színésznő mesélt, ráadásul éppen Jimmy Fallon műsorában. Kiderült, hogy az egyetlen találkozójuk igen katasztrofálisra sikerült, ugyanis Jimmynek fogalma sem volt arról, hogy az egy randi. Szinte nem is beszélt a színésznőhöz, inkább valami videójátékkal szórakozott. Nicole-nak másfél óra várakozás után lett elege az egészből, és iszonyatosan kínosan érezte magát, amiért ennyire nem sikerült felkeltenie a tévés figyelmét.



Jake Gyllenhaal és Jennifer Aniston

A két színész a Jóravaló feleség című film forgatásán dolgozott együtt 2002-ben. A filmben természetesen egymásba szeretnek, amit Jake valószínűleg szeretett volna a való életbe is átültetni, de lépéseket nem tett érte. Azt is csak nagyon sok évvel később vallotta be, hogy érzett valamit Aniston iránt már jóval a film forgatása előtt is, így nagyon nem volt egyszerű számára a közös munka. „Bele voltam zúgva már évek óta. Vele dolgozni nem volt egyszerű. Én... Azt hiszem, csak ennyit fogok mondani" – mondja Jake, amiből érezhető, hogy tényleg nem lehetett könnyű számára az az időszak.



Helen Mirren és Vin Diesel

Nehéz lenne elképzelni össze nem illőbb párost náluk, Helen Mirren szívét azonban nem zavarták a különbözőségek, ő szerelembe esett a kopasz színésszel a Halálos iramban forgatási munkálatai alatt. Ezt a színésznő 2015-ben ismerte be egy interjúban. „Kissé beleszerettem" – mondta a sztár. Vin Diesel pedig szintén csodálatos szavakkal emlékezett a közös munkájukra, megemlítette, hogy a színésznővel töltött napjai az egyik legkedvesebbek számára. „Senki más nem számított, senki más nem létezett, csak az a kötelék közte és köztem. Volt benne valami igazán varázslatos, és igazán különleges" – mondta a színész. Szavai alapján azt is hihetnénk, hogy akár románc is alakulhatott volna ki köztük, ha elég bátrak lettek volna, hogy bevallják az érzéseiket egymásnak.

Britney Spears és Brad Pitt

Brad Pitt sok nő szívét dobogtatta meg annak idején, és talán még most is. Köztük olyan sztárokét, mint Britney Spears. Az énekesnő egy 2016-os interjúban vallotta be, hogy egyszerűen odáig volt egykor a színészért. „Az első sztár, akibe bele voltam zúgva, az Brad Pitt, aki most szingli" – mondta Britney, de azt is hozzátette, nem számít rá, hogy összejönnek. „Valószínűleg felém sem néz, de nem érdekel, mert álmodozni szabad. Álmodozhatunk" – kiáltotta az énekesnő, aki valószínűleg nem az egyetlen nő, aki Brad Pittről ábrándozik.



Sandra Bullock és Keanu Reeves

Sandra Bullock volt az, aki először bevallotta, hogy erős érzelmeket táplált Keanu Reeves iránt annak idején, a Speed című filmosorzat forgatásakor, bár ő is sokat várt a beismeréssel. 2018-ban vallott erről Ellen DeGeneres-nek, de azt is hozzátette, hogy érzései szerint a színész nem szerette őt. Az igazságtól azonban nem is állhatott volna távolabb, 2019-ben ugyanis Keanu Reeves is beismerte, hogy gyengéd érzelmeket táplált a színésznő iránt. Kár, hogy akkor nem ismerték be egymásnak az érzéseiket, remek párt alkothattak volna.