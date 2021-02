A magyar író és Evelin 2005 óta ismerik egymást, így kapcsolatuk nem újkeletű. Lakatos Levente azzal kezdte a beszélgetést, hogy szerinte Evelin jó példát mutat a fiataloknak azzal, hogy visszafogott, dolgos lány maradt ismertsége ellenére.

"Azért az édesapám, ha hiszitek, ha nem, nagyon kemény. Nagyon szigorú édesapa, amit sokan nem hisznek el róla, hiszen mit láttak? Látták a tévében, hogy bolondozik (...), de amúgy nagyon durva, hogy apu milyen szigorú velem" - vallotta be Evelin, akit Győzike a plasztikai beavatkozásoktól is szigorúan tilt.

Bár kevesen tudják, Evelin tavaly nyáron jelentkezett egy, a Külügyminisztérium által meghirdetett munkára, ahol az utolsó rostán elbukott.

"Én azt nem tagadom, hogy édesapámnak folyamatban lévő bírósági ügyei vannak. Ez nem vet egyrészt jó fényt, másrészt én szerintem annyira túlizgultam ezt a dolgot" - magyarázta Evelin, aki több hónapig készült a felvételire, és mostanra elengedte a dolgot.

Győzike nagyobbik lánya elfogadta, hogy nem hétköznapi ember, és azt sem tagadja, hogy a tévés szereplésekből és Instagram-oldalából tartja fenn magát.

"A másik meg, hogy járok műsorokba. Lehet nagyképű, de ha elmész egy hónapban egyszer szerepelni, és ott keresel egy összeget, az körülbelül annyival ér fel, mintha egy hónapig dolgoznék nyolc órában"- árulta el Evelin, aki kapcsolatairól is beszélt.

"Eddig három hosszú kapcsolatom volt, kétszer két éves meg most zártam le egy egyéves kapcsolatot. Mind a háromnak megvolt a maga szépsége és tanulási folyamata is (...) és most már felnőtt fejjel úgy gondolok a kapcsolataimra, hogy mindegyikben tanultam. Kellett az nekem, hogy elérjek az adott helyzetemhez, ami most van"

-mesélte, és azt sem tagadta, több egyéjszakás kalandja volt.