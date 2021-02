Idén a Super Bowl Halftime Show-jában a The Weeknd lépett fel.

A The Weeknd produkciója igen csak látványosra sikeredett. A 15 perces repertoárban volt minden: élő zene, fényjáték, és természetesen legnagyobb slágerek is felcsendültek. Bár nem kétséges, hogy volt már látványosabb fellépés is a Super Bowl történetében, Weeknd odatette magát.

A show végén ellepték a stadiont a maszkos táncosok, akik kissé rémisztő, mégis lenyűgöző látványt nyújtottak, egyértelműen ez volt a műsor csúcspontja.

A pletykák szerint az énekes 7 millió dollárt költött saját pénzéből a félidei műsorra

-írja a cnn.