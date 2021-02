Mindenki más, mindenki másképp éli meg a menzeszt is

Az első és legfontosabb, hogy tudd, erre egyáltalán nincs semmiféle szabály. Egyáltalán nem gond, ha úgy érzed, hogy a menstruációd első napjain se tested, se lelked nem kívánja a mozgást. Ha így vagy vele, nyugodtan pihenj ekkor, és akkor térj vissza, ha már jól vagy és érzel magadban annyi energiát, hogy sportolj.

Nyilván akkor tartozol ebbe a csoportba, ha túlságosan erős a vérzésed és görcsök gyötörnek, netán hányingered is van - így pedig érthető, hogy sem egy intenzív intervallra, sem az izmaidat megerőltető súlyzós edzésekre nem vágysz.

Éva (42) "Rendszeresen járok (vagyis jártam, amíg nyitva lehettek a termek) kettlebelledzésekre. Viszont, amikor megjön a menstruációm azt a hetet mindig kihagyom, még most, otthoni, online körülmények között is. Rossz a közérzetem, nincs erőm a nagy súlyokhoz, és nem biztos, hogy ezeken a napokon szeretnék egy zúzós intervallt lenyomni. " "Rendszeresen járok (vagyis jártam, amíg nyitva lehettek a termek) kettlebelledzésekre. Viszont, amikor megjön a menstruációm azt a hetet mindig kihagyom, még most, otthoni, online körülmények között is. Rossz a közérzetem, nincs erőm a nagy súlyokhoz, és nem biztos, hogy ezeken a napokon szeretnék egy zúzós intervallt lenyomni. "

Ha pedig csak a vérzés megjelenéséből tudod, hogy e hónapban is megjött a menstruációd, azon szerencsések közé tartozol, akik emiatt biztosan nem hagyják ki az edzéseket.

Így vagy úgy, a menstruáció napjait senki se éli meg kifejezetten pozitívan, de igazából nincs két nő, aki teljesen egyformán kezelné az esetleg nagyon hasonló panaszokat. Ez függ az anatómiánktól, de a fájdalomtűrő-képességünktől is, de még az is befolyásolja, hogy a szüleink miként kezelték a havivérzést, és mit tanácsoltak nekünk a menzesz idejére.

Ha fiatalon nem szerettél mozogni, sanszos, hogy ilyenkor tesiórákon felmentetted magad, és most is ezt a gyakorlatot követed, de ha már tizenévesen sportoltál, biztos most sem hagyod abba a ciklusod függvényeképpen.

Anita (31) "Szerencsére soha, semmi gond nem volt a menzeszemmel. Mivel egy héten ötször edzek, így ezek a napok sem maradnak ki soha, legfeljebb a hasprésektől tartózkodom és a legnehezebb súlyokat nem ilyenkor emelem. Egy kardió azonban simán jöhet, nem gond...." "Szerencsére soha, semmi gond nem volt a menzeszemmel. Mivel egy héten ötször edzek, így ezek a napok sem maradnak ki soha, legfeljebb a hasprésektől tartózkodom és a legnehezebb súlyokat nem ilyenkor emelem. Egy kardió azonban simán jöhet, nem gond...."

De mit mond a tudomány? Összeegyeztethető a menstruáció a sporttal?

Egy kutatási eredmény szerint a menstruáció valójában nincs hatással a sportteljesítményre, és a meccsek vagy edzések során mutatott fizikális igénybevétel még a fájdalmakat is csökkentheti. Egy másik felmérés szerint a menstruáció alatt a nők teljesítménye 80 százalékuknál nem változik semmit, 11 százalék gyengébben, 9 százalék pedig jobban teljesít.

Az amerikai Dr. Stacy Sims, az edzésélettan doktora egyenesen azt állítja, az edzés jó hatással van a menstruációval együtt járó kellemetlen tünetekre. Többek között ezt azzal magyarázza, hogy verejtékezéskor nagy mennyiségű víz távozik a testedből, így csökken az egyik legzavaróbb dolog, a haspuffadás. Az pedig köztudott, a mozgás hozzájárul az endorfinok termelődéséhez, amelyek természetes fájdalomcsillapítóként működnek.

Edit (40) "Már a menstruáció előtti héten vacakul érzem magam, és a vérzésem első két napja is maga a pokol. Ha azonban ezt venném alapul, több mint egy hétig meg se moccannék. Azt nem állíthatom, hogy ilyenmor vagyok a legfittebb, de az tény, hogy az edzések hatására a görcseim csillapodnak, legalább egy kis időre" "Már a menstruáció előtti héten vacakul érzem magam, és a vérzésem első két napja is maga a pokol. Ha azonban ezt venném alapul, több mint egy hétig meg se moccannék. Azt nem állíthatom, hogy ilyenmor vagyok a legfittebb, de az tény, hogy az edzések hatására a görcseim csillapodnak, legalább egy kis időre"

Ezekre figyelj, ha menstruáció alatt edzel!

Ha erős görcseid vannak, ne hajtsd túl magad: jógázz, nyújts, vagy végezz laza, lassú tempójú átmozgató edzést.

Edzéskor mindig fontos, hogy kényelmes ruhát húzz, de ilyenkor még inkább az. Ha aggódsz, hogy "baleset" ér, válassz sötét nadrágot.

Nóra (20) "Semmi pénzért nem edzenék a menstruáció alatt, nem érzem higiénikusnak, és attól is félek, hogy valami "baleset" történik. Pár nap nem a világ, én inkább kihagyom." "Semmi pénzért nem edzenék a menstruáció alatt, nem érzem higiénikusnak, és attól is félek, hogy valami "baleset" történik. Pár nap nem a világ, én inkább kihagyom."

Ilyenkor még fokozottabban figyelj a folyadékbevitelre.

Nyugodtan tarts szünetet, ha úgy érzed. Az a fontos, hogy jólessen, amit csinálsz, figyelj a tested jelzéseire.

A fokozott fertőzésveszély miatt ne ilyenkor menj uszodába, inkább válassz mást!