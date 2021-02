Monica Bellucci lánya már 16 évesen vérbeli modell, hiszen nagy divatmárkáknak pózolhat. Ám Deva Cassel számára továbbra is az iskola az első.

Nem kérdés, hogy van helye a divatszakmában a mindössze 16 éves Deva Casselnek. Nem is csoda, hiszen olyan felmenőkkel rendelkezik, mint Monica Bellucci. A fiatal lány olyan nagy márkáknak dolgozott már, mint a Dolce & Gabbana, a Fendi vagy a Prada. A napokban pedig az Elle címlapjára került – írta a World Today News.

Deva már igen korán belecsöppent a modellvilágba, ahogy édesanyja is. Ám a szülők fontosnak tartják, hogy egyelőre ne ez legyen számára az első, így továbbra is az iskolás kamaszok mindennapjait éli, csak néha éppen a legnagyobb divatcégeknek dolgozik be.